Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Уютная русская старина в «Доме Семёна Ложкаря»

Так называется местный Музей 🖼 народного быта, в который мы отправимся по приезде в Семёнов. В теплом деревенском доме, построенном в традиционном стиле русского деревянного зодчества, витают запахи свежего хлеба и кваса, а гостей встречает заботливая хозяйка Семёновна. Она расскажет о жизни семьи на Руси и поделится секретами домашнего уюта. А еще вы рассмотрите забытые предметы крестьянского быта — валёк, рубель, коромысло, ухват — и даже научитесь ими пользоваться.

Тайны пламенной хохломы

На фабрике «Хохломская роспись» вы увидите, как рождается искусство — расписные изделия, сияющие золотом и киноварью. Разберетесь в уникальной технологии «получения золота из серебра» и понаблюдаете за работой мастеров по росписи и резьбе. После отправимся в центр «Золотая хохлома». Вы узнаете об истоках знаменитого русского ремесла, заглянете в «Царскую комнату» и по желанию поучаствуете в мастер-классе — распишете красавицу-матрешку или деревянную ложку. Здесь же можно купить хохломские изделия в подарок близким.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость экскурсии 🧭, а что — нет