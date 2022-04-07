Поселок Юрино расположен в месте, где Нижегородская область граничит с республикой Марий-Эл. Здесь в Волгу впадает Ветлуга, и именно тут находится старинное Юрино. Известен поселок Шереметевским замком, который справедливо называют поволжской жемчужиной. Замок уникален, своей архитектурой он напоминает средневековую крепость с ее зубчатыми стенами, башенками и витражными окнами. Замок Шереметевых – это волжская легенда, он невероятно красив и таинственен. На средней Волге вы вряд ли найдете другой комплекс, подобный этому.

Замок начали строить в 1860 году. В результате получился долгострой, который возводился на протяжении жизни сразу трех поколений семьи Шереметевых. Заказчики находили все новые поводы для недовольства, стремились сделать замок невероятным по стилю, в котором бы барокко и готика сочетались с мотивами древнерусской и восточной архитектуры. При строительстве комплекса сменилось семь архитекторов, его проектированием занимались русские, итальянцы, немцы. В замке насчитывается целая сотня комнат. С местностью и самим зданием связано немало легенд и любопытных случаев, о которых вы услышите в процессе экскурсии.

Шереметевский замок – не единственное, что стоит посетить. Насладитесь красотой парка и его прудов, а также побывайте в Михайло-Архангельском соборе и старинными зданиями самого Юрино.

По дороге сюда вы увидите легендарное озеро Светлояр. Остановка здесь составляет полтора часа, так что вы сможете не только прогуляться вокруг водоема, но и, если будет позволять погода, искупаться в озере, а также услышать немало интересного про Китежскую Русь.