35 памятников архитектуры улицы–шкатулкиРождественская улица — особое место Нижнего Новгорода, она сохраняет купеческий дух города. Это улица–шкатулка, где, как украшения, стоят интереснейшие здания различных стилей и эпох. По последним данным здесь 35 памятников архитектуры, то есть практически каждый дом. В большинстве своем в стиле властвует эклектика — любимое направление купцов XIX века. Большие арочные проемы, высокие витрины, затейливые и яркие формы домов, которые строились «единой фасадой» (без зазоров). Улица, на которой находились торговые лавки, конторы, гостиницы, рестораны, банки, биржа, пристани...
Рождественская была главной улицей Нижнего базара, некогда посада, и шла от Ивановской башни Кремля до Благовещенского монастыря. Пожалуй, её можно назвать самой древней частью города. Экскурсионная программа:• Мы начнем своё путешествие с площади у памятника Минину и Пожарскому. Да-да, у нас есть такой же, как в Москве — и у него удивительная история;
- Поговорим об Ивановской башне, от которой берёт своё начало Рождественская улица;
- Представим как в 1612 г. Козьма Минин на этом месте взывал к народу;
- Узнаем, где находилось то самое дно, которое описывал Горький в своей пьесе «На дне»;
- Увидим ночлежный дом;
- услышим интересные истории: о Мильошке на Нижнем базаре, о бурлацких биржах, где нанимались на работу каждую весну; о соляной афере, буквально всколыхнувшей город; о Ярмарке и её устроителях; о купцах, прославивших не только город 🏙️, но и страну и построивших здесь самые красивые 🤩 дома; о строительстве водопровода; о прототипе графини из «Пиковой дамы», жившей на этой улице; и конечно, о главном украшении — Рождественской церкви.
- Улица, как шкатулка с секретом, мы будем её открывать и шаг за шагом и любоваться. Вы сделаете замечательные фотографии 📸 на память и сможете блеснуть своими знаниями 🎓 перед друзьями. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.