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Шкатулка с секретом - улица Рождественская

5
2 отзыва
Татьяна А.
Татьяна А. – Гид из Нижнего Новгорода
Мы с вами отправимся на прекрасную, старинную и недавно возрожденную, улицу города.

Именно на Рождественской открывается подлинная история 📖 Нижнего, как «кармана России».

Ведь именно с переносом Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород, неприметная улица стала превращаться в его жемчужину.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Шкатулка с секретом - улица Рождественская
Шкатулка с секретом - улица Рождественская

Что вы увидите

  • Место, откуда взывал Козьма Минин
  • Кремль и башни кремля — Часовая, Северная и Ивановская
  • Софроновская площадь — ныне площадь Маркина
  • Рождественская церковь
  • Усадьба Строгановых
  • Усадьба Голициных
  • Дом Абамелек-Лазаревых, где был обнаружен клад
  • и много другое
35 памятников архитектуры улицы–шкатулкиРождественская улица — особое место Нижнего Новгорода, она сохраняет купеческий дух города. Это улица–шкатулка, где, как украшения, стоят интереснейшие здания различных стилей и эпох. По последним данным здесь 35 памятников архитектуры, то есть практически каждый дом. В большинстве своем в стиле властвует эклектика — любимое направление купцов XIX века. Большие арочные проемы, высокие витрины, затейливые и яркие формы домов, которые строились «единой фасадой» (без зазоров). Улица, на которой находились торговые лавки, конторы, гостиницы, рестораны, банки, биржа, пристани...
Рождественская была главной улицей Нижнего базара, некогда посада, и шла от Ивановской башни Кремля до Благовещенского монастыря. Пожалуй, её можно назвать самой древней частью города. Экскурсионная программа:• Мы начнем своё путешествие с площади у памятника Минину и Пожарскому. Да-да, у нас есть такой же, как в Москве — и у него удивительная история;
  • Поговорим об Ивановской башне, от которой берёт своё начало Рождественская улица;
  • Представим как в 1612 г. Козьма Минин на этом месте взывал к народу;
  • Узнаем, где находилось то самое дно, которое описывал Горький в своей пьесе «На дне»;
  • Увидим ночлежный дом;
  • услышим интересные истории: о Мильошке на Нижнем базаре, о бурлацких биржах, где нанимались на работу каждую весну; о соляной афере, буквально всколыхнувшей город; о Ярмарке и её устроителях; о купцах, прославивших не только город 🏙️, но и страну и построивших здесь самые красивые 🤩 дома; о строительстве водопровода; о прототипе графини из «Пиковой дамы», жившей на этой улице; и конечно, о главном украшении — Рождественской церкви.
  • Улица, как шкатулка с секретом, мы будем её открывать и шаг за шагом и любоваться. Вы сделаете замечательные фотографии 📸 на память и сможете блеснуть своими знаниями 🎓 перед друзьями. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 площадь Народного Единства, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Благовещенская площадь, Нижний Новгород
Шкатулка с секретом - улица Рождественская
Шкатулка с секретом - улица Рождественская
Шкатулка с секретом - улица Рождественская

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна А.
Татьяна А.
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Татьяна А. проводит ещё 5 экскурсий

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