35 памятников архитектуры улицы–шкатулкиРождественская улица — особое место Нижнего Новгорода, она сохраняет купеческий дух города. Это улица–шкатулка, где, как украшения, стоят интереснейшие здания различных стилей и эпох. По последним данным здесь 35 памятников архитектуры, то есть практически каждый дом. В большинстве своем в стиле властвует эклектика — любимое направление купцов XIX века. Большие арочные проемы, высокие витрины, затейливые и яркие формы домов, которые строились «единой фасадой» (без зазоров). Улица, на которой находились торговые лавки, конторы, гостиницы, рестораны, банки, биржа, пристани...

Рождественская была главной улицей Нижнего базара, некогда посада, и шла от Ивановской башни Кремля до Благовещенского монастыря. Пожалуй, её можно назвать самой древней частью города. Экскурсионная программа:• Мы начнем своё путешествие с площади у памятника Минину и Пожарскому. Да-да, у нас есть такой же, как в Москве — и у него удивительная история;