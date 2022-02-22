в субботу в 11:30

Что вас ожидает

Пешеходная экскурсия по Старому городу

Вы пройдете от площади Горького, где в 19 веке находилась граница Нижнего Новгорода, до самого Волжского откоса. Особое внимание уделим одной из главных улиц города — местному Арбату. Длина ее чуть больше километра, но изучать ее можно годами: каждый дом и перекресток здесь — это имена, судьбы, истории, легенды. Вы осмотрите старинные памятники архитектуры — дворянские особняки, доходные дома, здания городских учреждений, а также встретите занимательные современные скульптуры. Продолжится экскурсия в кремле, где поговорим об истоках древнерусского города и уникальном сооружении 16 века, ни разу не взятом захватчиками.

Музей-усадьба Рукавишниковых

Из кремля вы выйдете на Волжский откос, где так приятно смотреть на бескрайние заречные дали. И здесь, на Верхне-Волжской набережной посетите одно из самых примечательных сооружений города — усадьбу дворцового типа, построенную С. М. Рукавишниковым для своей большой семьи. Познакомитесь с архитектурой дома, не уступающего в роскоши убранства дворцам Петербурга. Осмотрите бальный зал, гостиные, кабинеты, опочивальни, столовую. Поразитесь богатой коллекции музея. И услышите об удивительной династии, в которой каждое поколение на протяжение двух веков запомнилось выдающимися и талантливыми людьми — купцами и деятелями искусства.

Организационные детали