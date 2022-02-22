в субботу в 11:30

Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых

Обзорная экскурсия по историческому центру с посещением одного из самых изысканных домов города

5
2 отзыва
Групповая
У стен кремля вы прикоснетесь к эпохе Средневековья, на нижегородском Арбате погрузитесь в мир дворянских особняков и доходных домов.

А после познакомитесь с удивительным памятником купеческой жизни 19 века.

Поразитесь убранству усадьбы, не уступающей дворцам Петербурга, коллекции предметов старины и узнаете о династии, прославленной талантливыми купцами и людьми искусства.
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
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Что вас ожидает

Пешеходная экскурсия по Старому городу

Вы пройдете от площади Горького, где в 19 веке находилась граница Нижнего Новгорода, до самого Волжского откоса. Особое внимание уделим одной из главных улиц города — местному Арбату. Длина ее чуть больше километра, но изучать ее можно годами: каждый дом и перекресток здесь — это имена, судьбы, истории, легенды. Вы осмотрите старинные памятники архитектуры — дворянские особняки, доходные дома, здания городских учреждений, а также встретите занимательные современные скульптуры. Продолжится экскурсия в кремле, где поговорим об истоках древнерусского города и уникальном сооружении 16 века, ни разу не взятом захватчиками.

Музей-усадьба Рукавишниковых

Из кремля вы выйдете на Волжский откос, где так приятно смотреть на бескрайние заречные дали. И здесь, на Верхне-Волжской набережной посетите одно из самых примечательных сооружений города — усадьбу дворцового типа, построенную С. М. Рукавишниковым для своей большой семьи. Познакомитесь с архитектурой дома, не уступающего в роскоши убранства дворцам Петербурга. Осмотрите бальный зал, гостиные, кабинеты, опочивальни, столовую. Поразитесь богатой коллекции музея. И услышите об удивительной династии, в которой каждое поколение на протяжение двух веков запомнилось выдающимися и талантливыми людьми — купцами и деятелями искусства.

Организационные детали

  • В программе предусмотрен перерыв на обед, который не входит в стоимость. Заказать комплексный обед можно за дополнительную плату — 500 руб. /человека.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Горького
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 11:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
22 фев 2022
Очень понравилась экскурсия по городу. Ирина Анатольевна - прекрасный рассказчик. С большим удовольствием слушала. А вот экскурсия в усадьбе Рукавишникова была формальной, не произвела никакого впечатления, кроме сожаления. Ирине Анатольевне - большое спасибо.
С удовольствием приду к вам ещё. Спасибо!
Денис
29 янв 2022
Уважаемый Трипстер, Спасибо за предложенную экскурсию! Неспешная прогулка по центру города и Кремлю с остановками, историческими подробностями, юмором, ответами на вопросы по ходу и пр. Замечательный, внимательный и чуткий Гид - Ирина Анатольевна, вкусный и недорогой обед в промежутке программы перед посещением красивой Усадьбы Рукавишниковых. Всё здорово! Рекомендую!!! Нижний Новгород и сам по себе славный, а уж в сопровождении хорошего гида и того лучше. Летом-осенью посетить, возможно, и лучше по времени года, но зимой тоже отлично! Всем удачи, сил и вдохновения для путешествий по русским местам!!! С уважением, Денис (Москва)

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