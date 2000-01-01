Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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Светлояр — русская Атлантида

Попасть под чары озера, окруженного легендами, узнать о местных традициях и ремеслах

Наталья
Наталья – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Из Нижнего Новгорода мы отправимся заволжскими лесами в удивительный край, где никогда не было крепостного права и жил свободолюбивый и смелый народ.

Вы раскроете тайны озера, где скрыт славный град Китеж, осмотрите деревянную церковь ⛪ и увидите след Богородицы.

А при желании посетите Музей 🖼 керамики, заедете на молочную ферму или отправитесь в городок Семенов, хранящий стародавние традиции и ремесла.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида

Что вас ожидает

Озеро-загадка
Говорят, озеро Светлояр — одна из 10 зон Земли, наделенных особой энергетикой. Вы сможете проверить это сами, прислушавшись к своим ощущениям, а пока вы наслаждаетесь видами озера, я расскажу историю 📖 этого места и раскрою его предания. О беглых крестьянах, старообрядцах, о местных промыслах, один из которых — известная на весь мир хохлома. О граде Китеже, скрывшемся под водой от Батыя; об исследованиях двойного дна озера. О ежегодных празднованиях на Ивана Купала и крестном ходе; о традициях и обрядах, связанных с озером.
А после выйдем к деревянному храму Владимирской Божией Матери и увидим «камень-следовик», на котором, как считается, оставила отпечаток стопы сама Богородица.

Собери сам
Вторая часть экскурсии 🧭 строится в зависимости от ваших интересов. При желании мы можем посетить:

  • Удивительный музей 🖼 Керамики: его хозяйка расскажет о процессе работы с глиной от выбора материала до обжига — и о разных видах техник. Почему молоко не кисло в глиняной крынке и чеснок не портился до следующего урожая, какие полезные в быту предметы делали из глины.
  • Историко-художественный музей «Китеж», где вы узнаете об истории села Владимирское и озера Светлояр.
  • Молочную ферму и сыроварню: мы посмотрим, как доят коров, как содержат их в новых современных фермах, где никогда не пахнет навозом, как готовят сыр. И конечно, продегустируем продукцию современного молочного кластера, а при желании и купить.

Также за дополнительную плату можно объединить экскурсию ⛳ в Светлояр с поездкой в старообрядческий городок Семенов. Посетить дом-музей Семена Ложкаря: его экспозиция расскажет о быте крестьян — от простых до зажиточных — в разные века. В Краеведческом музее вы узнаете об укладе горожанина 19-20 века. А на Фабрике хохломской росписи сможете и расписать матрешку на память!

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортном новом автомобиле 🚘 Лада Ларгус Крос с микрофоном
  • Экскурсия начинается в Нижнем Новгороде. По желанию можем начать из городов области — стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты в Музей керамики: 150 руб. — входной билет 🎫, 250 руб. — входной билет с экскурсией
  • Экскурсия на молочную ферму и сыроварню: 2000 руб. с группы
  • Экскурсия в Светлояр, посещение дома-музея Семена Ложкаря, Краеведческого музея, Фабрики хохломской росписи и мастер-класс по росписи матрешки (стоимость уточняйте в переписке)
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида
Светлояр — русская Атлантида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — официальная туристическая компания, работающая с 2007 года. Наши лицензированные опытные гиды покажут вам знаковые и неизведанные места Нижнего Новгорода и расскажут о городе все самое важное и интересное. С нами вам точно не будет скучно!
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