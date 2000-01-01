Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Озеро-загадка

Говорят, озеро Светлояр — одна из 10 зон Земли, наделенных особой энергетикой. Вы сможете проверить это сами, прислушавшись к своим ощущениям, а пока вы наслаждаетесь видами озера, я расскажу историю 📖 этого места и раскрою его предания. О беглых крестьянах, старообрядцах, о местных промыслах, один из которых — известная на весь мир хохлома. О граде Китеже, скрывшемся под водой от Батыя; об исследованиях двойного дна озера. О ежегодных празднованиях на Ивана Купала и крестном ходе; о традициях и обрядах, связанных с озером.

А после выйдем к деревянному храму Владимирской Божией Матери и увидим «камень-следовик», на котором, как считается, оставила отпечаток стопы сама Богородица.

Собери сам

Вторая часть экскурсии 🧭 строится в зависимости от ваших интересов. При желании мы можем посетить:

Удивительный музей 🖼 Керамики: его хозяйка расскажет о процессе работы с глиной от выбора материала до обжига — и о разных видах техник. Почему молоко не кисло в глиняной крынке и чеснок не портился до следующего урожая, какие полезные в быту предметы делали из глины.

Историко-художественный музей «Китеж», где вы узнаете об истории села Владимирское и озера Светлояр.

Молочную ферму и сыроварню: мы посмотрим, как доят коров, как содержат их в новых современных фермах, где никогда не пахнет навозом, как готовят сыр. И конечно, продегустируем продукцию современного молочного кластера, а при желании и купить.

Также за дополнительную плату можно объединить экскурсию ⛳ в Светлояр с поездкой в старообрядческий городок Семенов. Посетить дом-музей Семена Ложкаря: его экспозиция расскажет о быте крестьян — от простых до зажиточных — в разные века. В Краеведческом музее вы узнаете об укладе горожанина 19-20 века. А на Фабрике хохломской росписи сможете и расписать матрешку на память!

Организационные детали

Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Экскурсия проходит на комфортном новом автомобиле 🚘 Лада Ларгус Крос с микрофоном

Экскурсия начинается в Нижнем Новгороде. По желанию можем начать из городов области — стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)