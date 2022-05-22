Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода! Ваш дух захватят сногсшибательные виды на Оку, Волгу и Заволжье. В Нижегородском Кремле я погружу вас в эпохи татарских набегов и имперского величия России. Вместе с вами мы откроем загадку памятника Козьме Минину, и купим всяких сладостей на пешеходной Большой Покровской. Эта позитивная и вкусная экскурсия порадует вас в любое время года!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Место начала и завершения?
Большая Покровская улица, 1, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00-13:00, 13:30-16:30, летом с 17:00 до 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Предлагаю предварительно созвониться
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Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Нижнем Новгороде
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