Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода

Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода! Ваш дух захватят сногсшибательные виды на Оку

Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода! Ваш дух захватят сногсшибательные виды на Оку, Волгу и Заволжье.

В Нижегородском Кремле я погружу вас в эпохи татарских набегов и имперского величия России.

Вместе с вами мы откроем загадку памятника Козьме Минину, и купим всяких сладостей на пешеходной Большой Покровской.

Эта позитивная и вкусная экскурсия порадует вас в любое время года!
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Валерию Чкалову
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Памятник К. Минину
  • Нижегородский Кремль
  • Башни Нижегородского Кремля
  • Кремлёвский бульвар
  • Ул. Большая Покровская
Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода! Ваш дух захватят сногсшибательные виды на Оку, Волгу и Заволжье. В Нижегородском Кремле я погружу вас в эпохи татарских набегов и имперского величия России. Вместе с вами мы откроем загадку памятника Козьме Минину, и купим всяких сладостей на пешеходной Большой Покровской. Эта позитивная и вкусная экскурсия порадует вас в любое время года!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Большая Покровская улица, 1, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00-13:00, 13:30-16:30, летом с 17:00 до 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Предлагаю предварительно созвониться
  • Чтобы обсудить детали встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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