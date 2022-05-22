Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода! Ваш дух захватят сногсшибательные виды на Оку, Волгу и Заволжье.



В Нижегородском Кремле я погружу вас в эпохи татарских набегов и имперского величия России.



Вместе с вами мы откроем загадку памятника Козьме Минину, и купим всяких сладостей на пешеходной Большой Покровской.



Эта позитивная и вкусная экскурсия порадует вас в любое время года!