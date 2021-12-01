Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия

Индивидуально
для 30 чел.
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия
Весь Нижний - обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • пл. Минина и Пожарского
  • Верхневолжская набережная
  • Мечеть
  • Казанский съезд
  • Нижневолжская набережная
  • Чкаловская лестница
  • катер «Герой»
  • Зачатьевская башня Кремля
  • памятник Петру I
  • Красные казармы
  • пл. Маркина
  • Речной вокзал
  • Блиновский пассаж
  • Биржа
  • ул. Рождественская (музей под открытым небом)
  • Строгановская церковь
  • пл. Народного единства
  • монумент Минина и Пожарского
  • Бугровская ночлежка
  • Набережная Федоровского
  • палаты Олисова
  • Кафедральный собор Александра Невского
  • Успенская церковь
  • и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Нижний Новгород один из красивейших городов России. За свою долгую историю оказался сопричастным к многим великим событиям, повлиявших на судьбу государства.
Здесь Минин собирал ополчение, Петр Первый строил флот. Сюда привозили товары купцы со всех уголков земли на знаменитую Нижегородскую ярмарку, Здесь жили великие люди – Н. Лобачевский, М. Балакирев, М. Горький … .
Приглашаю гостей нашего города совершить обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду.

Что вас ожидает во время экскурсии:

    •Узнаете историю создания города
    •Посмотрите город с высоты птичьего полета.
    •Прогуляетесь по набережной Федоровского
    •Увидите знаменитую Стрелку – место впадения Оки в Волгу.
    •Загляните на улицу Рождественскую. Где пошёл первый трамвай в России
    •Примерите на себе «купеческую честь и совесть»
    •Посетите кафедральный собор Александра Невского.
    •Пройдётесь по территории Нижегородского кремля. Узнаете его историю и легенды.
    •Увидите Чкаловскую лестницу. При желании, сможете, самолично, посчитать ее ступени.
    •Увидите главные площади и памятники города, а также старинные купеческие дома.
    •Увидите старинные храмы и монастыри Нижнего Новгорода.
    •По желанию покатаетесь по канатной дороге
    •Прогуляетесь по Нижегородскому Арбату.

    Важная информация:

    • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, транспортной обстановки и желания группы;
    • Продолжительность экскурсии может быть увеличена до 4–5 часов.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспортные услуги Транспорт предоставляется путешественниками или заказывается гидом: от 1000 руб. за 1- 4 человек (личный легковой автомобиль «Шевроле» гида), от 3000 руб. за 5-10 человек (минивэн или микроавтобус)
    • Личные расходы.
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: по договоренности
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по договоренности

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