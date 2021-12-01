Нижний Новгород один из красивейших городов России. За свою долгую историю оказался сопричастным к многим великим событиям, повлиявших на судьбу государства.

Здесь Минин собирал ополчение, Петр Первый строил флот. Сюда привозили товары купцы со всех уголков земли на знаменитую Нижегородскую ярмарку, Здесь жили великие люди – Н. Лобачевский, М. Балакирев, М. Горький … .

Приглашаю гостей нашего города совершить обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду.

Что вас ожидает во время экскурсии:

•Узнаете историю создания города

•Посмотрите город с высоты птичьего полета.

•Прогуляетесь по набережной Федоровского

•Увидите знаменитую Стрелку – место впадения Оки в Волгу.

•Загляните на улицу Рождественскую. Где пошёл первый трамвай в России

•Примерите на себе «купеческую честь и совесть»

•Посетите кафедральный собор Александра Невского.

•Пройдётесь по территории Нижегородского кремля. Узнаете его историю и легенды.

•Увидите Чкаловскую лестницу. При желании, сможете, самолично, посчитать ее ступени.

•Увидите главные площади и памятники города, а также старинные купеческие дома.

•Увидите старинные храмы и монастыри Нижнего Новгорода.

•По желанию покатаетесь по канатной дороге

•Прогуляетесь по Нижегородскому Арбату.

Важная информация: