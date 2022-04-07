Одним из уникальных городов России является Выкса. В XVIII веке в районе рек Велетьма и Выксуна были обнаружены рудные залежи, поэтому Екатерина II в 1765 году издала указ об открытии здесь завода по выделке железа. Нижегородские мастера и приезжие специалисты уже тогда использовали самые новейшие для своей эпохи технологии, в результате чего из металла создавались настоящие шедевры. В их числе копия картины «Тайная вечеря» (литой горельеф). До сих пор удивляют своей неповторимостью кони на московской Триумфальной арке, фигурные фонтаны на некоторых московских площадях, лестницы винтового типа в кремлевском здании Арсенала. Все это – произведения мастеров из города Выкса.

Сегодня туристы, приехавшие в Выксу, с восторгом смотрят на роскошные парки и набережные города. Красивейшие фонтаны, уютные улицы, пруды с плотинами (одна из плотин сохранилась с XVIII столетия) – все это придает Выксе уникальность..