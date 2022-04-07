Выкса - старинный город металлургов

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

19:00 – ориентировочное прибытие в Нижний Новгород
Выкса - старинный город металлургов
Выкса - старинный город металлургов
Выкса - старинный город металлургов
Выкса - старинный город металлургов
Выкса - старинный город металлургов
Выкса - старинный город металлургов

Что вас ожидает 🤩

  • Город Выкса
  • Усадьба Баташевых-Шепелевых
  • Музей Металлургического завода Выксы
  • Выксунский Иверский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Одним из уникальных городов России является Выкса. В XVIII веке в районе рек Велетьма и Выксуна были обнаружены рудные залежи, поэтому Екатерина II в 1765 году издала указ об открытии здесь завода по выделке железа. Нижегородские мастера и приезжие специалисты уже тогда использовали самые новейшие для своей эпохи технологии, в результате чего из металла создавались настоящие шедевры. В их числе копия картины «Тайная вечеря» (литой горельеф). До сих пор удивляют своей неповторимостью кони на московской Триумфальной арке, фигурные фонтаны на некоторых московских площадях, лестницы винтового типа в кремлевском здании Арсенала. Все это – произведения мастеров из города Выкса.

Сегодня туристы, приехавшие в Выксу, с восторгом смотрят на роскошные парки и набережные города. Красивейшие фонтаны, уютные улицы, пруды с плотинами (одна из плотин сохранилась с XVIII столетия) – все это придает Выксе уникальность..

Программа

  • Обзорная экскурсия по городу.
  • Посещение усадьбы промышленников Баташевых-Шепелевых. Именно вокруг этого архитектурного комплекса и развивался сам город, начиная с XVIII столетия. Усадьба выглядит величественно, благодаря великолепным оранжереям, где в свое время выращивали виноград и ананасы в зимнее время. Был здесь собственный зверинец и даже крепостной театр, являвшийся копией столичного Малого театра. Парк и красивейшие пруды способны удивить экскурсантов и сегодня.
  • Экскурсия в музей Металлургического завода Выксы, где хранится клад, найденный при реставрации Баташевской усадьбы, а также присутствуют экспозиции с самыми невероятными шедеврами художественной металлургии и находками из археологических раскопок.
  • Визит в Иверский монастырь Выксы 19 века, основателем которого был преподобный старец Варнава. К сожалению, комплекс был разрушен, сегодня идет его восстановление. А ведь собор Живоначальной Троицы – настоящее украшение монастыря – мог вместить до 6000 человек. Туристы посетят Успенский храм, чтобы увидеть чудотворную икону Иверской Божией Матери, подняться на колокольню и своими глазами увидеть уникальную мозаику в сквере монастыря.
  • По желанию за дополнительную плату и в случае набора группы от 8 человек может быть организована факультативная экскурсия на металлургическое производство.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты по программе
Что не входит
  • Обед. Факультативная экскурсия на металлургическое производство
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 08:00

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