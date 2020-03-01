Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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  3. Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода

Услышать легенды о Китеж-граде, отыскать «Стопочку Богородицы» и увидеть эффектный дворец

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Путешествовать на автобусе удобно, увлекательно и выгодно — ведь можно охватить разом несколько мест, до которых сложно добраться пешком.

Вы побываете на озере из летописей — Светлояр, осмотрите впечатляющий смешением стилей замок на берегу Волги, а по пути погрузитесь в истории времён Древней Руси.
1850 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
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Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Путевые заметки и озеро Светлояр
Ранним утром собираемся на площади, загружаемся в автобус и отправляемся в путешествие. Времени будет достаточно, чтобы подготовиться к встрече с первым местом. Вам расскажут про Китежскую Русь — сказочно живописный край, и, конечно, угостят легендами об озере Светлояр. Добравшись до села Владимирское, вы уже пешком пройдёте к озеру, где у вас будет полтора часа, чтобы отыскать «Стопочку Богородицы», загадать желание, а если позволит погода, искупаться.

Усадьба Шереметьева
Из Владимирского переезжаем в село Юрино, где раскинулись владения Шереметьева. По дороге вы услышите о том, как строился замок, о владельцах и их судьбах, не обойдётся и без легенд об усадьбе. По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад. После визита во дворец, вы прогуляетесь по его живописной территории с прудами, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте в парке.

На обратном пути, здесь же в Юрино, мы заглянем в Михайло-Архангельский собор середины XX века. Это прямой наследник храма, выстроенного ещё до монголо-татарского нашествия. Подробнее о его истории вы узнаете на встрече.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).

Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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