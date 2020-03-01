Алексей проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Путевые заметки и озеро Светлояр

Ранним утром собираемся на площади, загружаемся в автобус и отправляемся в путешествие. Времени будет достаточно, чтобы подготовиться к встрече с первым местом. Вам расскажут про Китежскую Русь — сказочно живописный край, и, конечно, угостят легендами об озере Светлояр. Добравшись до села Владимирское, вы уже пешком пройдёте к озеру, где у вас будет полтора часа, чтобы отыскать «Стопочку Богородицы», загадать желание, а если позволит погода, искупаться.

Усадьба Шереметьева

Из Владимирского переезжаем в село Юрино, где раскинулись владения Шереметьева. По дороге вы услышите о том, как строился замок, о владельцах и их судьбах, не обойдётся и без легенд об усадьбе. По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад. После визита во дворец, вы прогуляетесь по его живописной территории с прудами, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте в парке.

На обратном пути, здесь же в Юрино, мы заглянем в Михайло-Архангельский собор середины XX века. Это прямой наследник храма, выстроенного ещё до монголо-татарского нашествия. Подробнее о его истории вы узнаете на встрече.