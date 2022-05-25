«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро

Я приглашаю вас на озеро Светлояр, чтобы оказаться наедине с первозданной природой

Я приглашаю вас на озеро Светлояр, чтобы оказаться наедине с первозданной природой.

Расскажу о легендах, покажу места и помогу соблюсти традиции. Эта экскурсия идеальна для ТЁПЛОГО времени года: умиротворяющая и чистая!
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро
«Заповедный Светлояр» - экскурсия на святое озеро

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Светлояр
  • Церковь в честь Казанской Иконы Божией Матери
  • Ключик Кибелек
  • «могилу» трёх старцев
  • Музей «Китеж»
  • Село Владимирское
  • Город Семёнов и др

Древнее святое озеро

На краю села Владимирское в 130 км от Нижнего Новгорода спрятано от глаз непрошенных гостей святое озеро Светлояр. В древности на брегах его проводились обряды в честь славянского бога солнца Ярилы. Отсюда и название — Светлый Яр. С ним связана легенда о Китеж-граде — городе-призраке, ушедшем под воду при наступлении Батыевой орды. Здесь тихо и светло, намоленно и чисто. Тут люди разных представлений о жизни и конфессий находят взаимопонимание…

Вы также увидите:

  • церковь в честь Казанской Иконы Божией Матери;
  • ключик Кибелек;
  • «могилу» трёх старцев;
  • музей «Китеж»;
  • село Владимирское;
  • город Семёнов и многое другое.

Важно знать:

Питание и билеты в музей оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музей
Место начала и завершения?
Гостиница в Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: По будням в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По будням в 9.00

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