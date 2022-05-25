Я приглашаю вас на озеро Светлояр, чтобы оказаться наедине с первозданной природой
Я приглашаю вас на озеро Светлояр, чтобы оказаться наедине с первозданной природой.
Расскажу о легендах, покажу места и помогу соблюсти традиции. Эта экскурсия идеальна для ТЁПЛОГО времени года: умиротворяющая и чистая!
Расскажу о легендах, покажу места и помогу соблюсти традиции. Эта экскурсия идеальна для ТЁПЛОГО времени года: умиротворяющая и чистая!
Что вас ожидает 🤩
- Озеро Светлояр
- Церковь в честь Казанской Иконы Божией Матери
- Ключик Кибелек
- «могилу» трёх старцев
- Музей «Китеж»
- Село Владимирское
- Город Семёнов и др
Древнее святое озероНа краю села Владимирское в 130 км от Нижнего Новгорода спрятано от глаз непрошенных гостей святое озеро Светлояр. В древности на брегах его проводились обряды в честь славянского бога солнца Ярилы. Отсюда и название — Светлый Яр. С ним связана легенда о Китеж-граде — городе-призраке, ушедшем под воду при наступлении Батыевой орды. Здесь тихо и светло, намоленно и чисто. Тут люди разных представлений о жизни и конфессий находят взаимопонимание…
Вы также увидите:
- церковь в честь Казанской Иконы Божией Матери;
- ключик Кибелек;
- «могилу» трёх старцев;
- музей «Китеж»;
- село Владимирское;
- город Семёнов и многое другое.
Важно знать:
Питание и билеты в музей оплачиваются отдельно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Питание
- Билеты в музей
- Место начала и завершения?
- Гостиница в Нижнем Новгороде
- Когда и сколько длится?
- Когда: По будням в 9.00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По будням в 9.00
Борис — ваш гид в Нижнем Новгороде
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