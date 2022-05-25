Древнее святое озеро

Вы также увидите:

церковь в честь Казанской Иконы Божией Матери;

ключик Кибелек;

«могилу» трёх старцев;

музей «Китеж»;

село Владимирское;

город Семёнов и многое другое.

Важно знать:

Питание и билеты в музей оплачиваются отдельно

На краю села Владимирское в 130 км от Нижнего Новгорода спрятано от глаз непрошенных гостей святое озеро Светлояр. В древности на брегах его проводились обряды в честь славянского бога солнца Ярилы. Отсюда и название — Светлый Яр. С ним связана легенда о Китеж-граде — городе-призраке, ушедшем под воду при наступлении Батыевой орды. Здесь тихо и светло, намоленно и чисто. Тут люди разных представлений о жизни и конфессий находят взаимопонимание…