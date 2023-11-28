Индивидуальная
6 часов
На поиски платины из Нижнего Тагила
Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале
Начало: Около ТЦ КИТ
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
Начало: По Вашему выбору
Расписание: По заявке
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 670₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 ноября 2023Хорошая интересная поездка по очень красивым местам. Замечательная экскурсия в музее Мамина-Сибиряка. Прекрасная видовая площадка на горе Белой, особенно, если
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Тагилу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Тагилу в июне 2024
Сейчас в Нижнем Тагиле в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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