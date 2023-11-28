Экскурсии на 1 день в Нижнем Тагиле

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Нижнем Тагиле, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
На поиски платины из Нижнего Тагила
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
На поиски платины из Нижнего Тагила
Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале
Начало: Около ТЦ КИТ
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
Индивидуальная
10 часов
Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
Начало: По Вашему выбору
Расписание: По заявке
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 670 за всё до 3 чел.
Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
Индивидуальная
10 часов
Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 670 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 ноября 2023
    На поиски платины из Нижнего Тагила
    Хорошая интересная поездка по очень красивым местам. Замечательная экскурсия в музее Мамина-Сибиряка. Прекрасная видовая площадка на горе Белой, особенно, если
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    повезёт с погодой. Рассказ о достопримечательностях основан на личном опыте и непосредственном знании местности и проживающих там людях. По времени лучше закладывать побольше. 6 часов это совсем быстро, хотя само расстояние не самое большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Тагилу в категории «На весь день»

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  1. На поиски платины из Нижнего Тагила
  2. Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
  3. Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Тагилу в июне 2024
Сейчас в Нижнем Тагиле в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Нижний Тагил на 1 день, гиды Нижнего Тагила подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Нижний Тагил так, как видят её местные жители
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