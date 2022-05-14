Об экскурсии

Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что и династия Романовых, начиная с Петра I, – для Санкт- Петербурга. Нашу экскурсию по городу мы начнем у подножия Лисьей горы — у памятника металлургам, откуда виден первый в мире музей-завод под открытым небом. Именно со строительства этого завода Акинфием Демидовым — сыном основателя династии — и начинается история Нижнего Тагила.

Лисьегорская башня

Далее мы поднимемся на Лисью гору к символу Нижнего Тагила — сторожевой башне. Здесь вы узнаете, какую роль играла башня во времена Демидовых, и полюбуетесь замечательными панорамными видами города в акватории Нижнетагильского пруда.

Технопарк «Демидовский завод»

Затем мы отправимся на смотровую площадку Высокогорского рудника. Именно отсюда Демидов добывал железо для Петровских пушек, отлитых во время Северной войны. Но не только металлургами славились Демидовские заводы. Жили здесь умельцы-мастера, прославившие наш город своими изобретениями.

Музей истории подносного промысла

Далее наш маршрут лежит в дом-музей подносного промысла семьи Худояровых, где вы познакомитесь с различными техниками росписи подносов, в том числе знаменитой тагильской розой. Еще одни мастеровые Демидовых — отец и сын Черепановы — изобретатели первого в России паровоза, с макетом которого вы ознакомитесь на следующей точке нашего маршрута.

Музей «Демидовская дача»

Местом, завершающим экскурсию, станет «Демидовская дача» — усадьба, которая помнит расцвет демидовской империи.

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