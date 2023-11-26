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4 часа

Индивидуальная до 20 чел.

Легенды и были Богородского края: индивидуальная экскурсия по Ногинску Путешествие по Ногинску и его окрестностям, где вы узнаете о местных легендах, увидите исторические памятники и насладитесь природными красотами Начало: Ногинск, улица Советской Конституции, 16

Расписание: По договоренности