3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Начало: Памятник В.П. Ногину на вокзале
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды и были Богородского края: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Путешествие по Ногинску и его окрестностям, где вы узнаете о местных легендах, увидите исторические памятники и насладитесь природными красотами
Начало: Ногинск, улица Советской Конституции, 16
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Глухово - времён связующая нить: экскурсия по Ногинску
Исследуйте старинный микрорайон Глухово, узнайте о выдающихся горожанах, сделайте уникальные фотографии и попробуйте легендарное ногинское мороженое
Начало: Г. Ногинск, ул. Краснослободская д. 5
Расписание: По договоренности
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Начало: Памятник В.П. Ногину, Ногинск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Старинный Успенск: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Ногинска, посетите Успенскую церковь и другие исторические места. Узнайте больше о городе и его культурном наследии
Начало: Ногинск, ул. Комсомольская, 3
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 ноября 2023Замечательная увлекательная экскурсия, вся группа в полном восторге! Благодарим Евгению за сказочный день, обязательно вернёмся ❤️
- ТТатьяна14 февраля 2023Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Получили огромное удовольствие, узнали и увидули много интересного. Евгения знающий краевед и интересный расказчик. Смело рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Популярные экскурсии»
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