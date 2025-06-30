Все экскурсии в Норильске, билеты и развлечения
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Норильске на 2022 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 84000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
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Авторский тур
до 20 чел.
Большая Страна
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Круиз по Енисею на теплоходе - это новый взгляд на Сибирь. Удивительная возможность увидеть единственные
30 июня
25 июля
140 700₽ за 1 человека
Авторский тур
до 20 чел.
Большая Страна
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Вы будете путешествовать пешком и на вездеходах, на теплоходе
5 июля
160 400₽ за 1 человека
Авторский тур
до 30 чел.
Большая Страна
В гостях у Белого шамана. Экспедиция на плато Путорана
Приглашаем Вас в экспедицию на плато Путорана, жемчужину Таймыра
9 июля
16 июля
23 июля
30 июля
152 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 15 чел.
Большая Страна
Белыми дорогами плато Путорана
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край - горная страна
11 апр
85 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 12 чел.
Большая Страна
Лама. Страна тысячи водопадов
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край - горная страна
6 июля
88 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 12 чел.
Большая Страна
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Где же находится край 10000 озер и 1000 водопадов
21 июля
84 000₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Норильску»
- ГГуля16 августа 2021От всей души рекомендую этот маршрут. Организация тура замечательная. Все гиды по маршруту были внимательными, оперативно решали все вопросы. Но особую благодарность хочу выразить Наташе, которая сопровождала нас бОльшую часть пути и своей энергией и юмором создавала комфортную атмосферу в группе, в которой были разные по возрасту и физической подготовке участники. Советую только добавить в список вещей москитную сетку, которой у нас не было, но которая, к счастью, мне не понадобилась.
- ЕЕлена Белилина26 июля 2021Благодарю организаторов тура -- всех, кто работал с туристами и в офисе, и на маршруте -- за профессиональное и качественное обслуживание, доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Желаю здоровья и успехов в вашей работе! Надеюсь, что у меня будет возможность еще не раз совершить путешествие с помощью замечательного сообщества туроператоров "Большая страна".
- ССтепановская Марина17 сентября 2020Молодцы, все организовали хорошо, всегда были на связи.
- ЕЕрушев С.И.4 августа 2020В объём договора входила только заброска и возврат моего тела. В Норильске столкнулся с проблемой размещения в хостеле (без справки на дебиловирус не хотели пускать). Ваш координатор сильно помог со временным размещением. Вышел с маршрута на 2 дня раньше запланированного и снова повезло с наличием транспорта. Доставили без проблем, долгих вопросов и выяснения подробностей. Очень благодарен организаторам.