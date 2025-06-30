Экскурсии по Норильску

Все экскурсии в Норильске, билеты и развлечения

Купите самую интересную из 6 экскурсий в Норильске на 2022 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 84000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
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Большой круиз от Норильска до Красноярска
17 дней
🛳 Круизы
⛴ На теплоходе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Круиз по Енисею на теплоходе - это новый взгляд на Сибирь. Удивительная возможность увидеть единственные
30 июня
25 июля
140 700 за 1 человека
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
12 дней
🛳 Круизы
🛣 Джиппинг
⛴ На теплоходе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Вы будете путешествовать пешком и на вездеходах, на теплоходе
5 июля
160 400 за 1 человека
В гостях у Белого шамана. Экспедиция на плато Путорана
10 дней
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
1 отзыв
В гостях у Белого шамана. Экспедиция на плато Путорана
Приглашаем Вас в экспедицию на плато Путорана, жемчужину Таймыра
9 июля
16 июля
23 июля
30 июля
152 000 за 1 человека
Белыми дорогами плато Путорана
9 дней
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Белыми дорогами плато Путорана
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край - горная страна
11 апр
85 000 за 1 человека
Лама. Страна тысячи водопадов
9 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Лама. Страна тысячи водопадов
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край - горная страна
6 июля
88 000 за 1 человека
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
13 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Где же находится край 10000 озер и 1000 водопадов
21 июля
84 000 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Норильску»

  • Г
    Гуля
    16 августа 2021
    5
    Отзыв на: Большой круиз от Норильска до Красноярска
    От всей души рекомендую этот маршрут. Организация тура замечательная. Все гиды по маршруту были внимательными, оперативно решали все вопросы. Но особую благодарность хочу выразить Наташе, которая сопровождала нас бОльшую часть пути и своей энергией и юмором создавала комфортную атмосферу в группе, в которой были разные по возрасту и физической подготовке участники. Советую только добавить в список вещей москитную сетку, которой у нас не было, но которая, к счастью, мне не понадобилась.
  • Е
    Елена Белилина
    26 июля 2021
    5
    Отзыв на: Большой круиз от Норильска до Красноярска
    Благодарю организаторов тура -- всех, кто работал с туристами и в офисе, и на маршруте -- за профессиональное и качественное обслуживание, доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Желаю здоровья и успехов в вашей работе! Надеюсь, что у меня будет возможность еще не раз совершить путешествие с помощью замечательного сообщества туроператоров "Большая страна".
  • С
    Степановская Марина
    17 сентября 2020
    5
    Отзыв на: Большой круиз от Норильска до Красноярска
    Молодцы, все организовали хорошо, всегда были на связи.
  • Е
    Ерушев С.И.
    4 августа 2020
    5
    Отзыв на: В гостях у Белого шамана. Экспедиция на плато Путорана
    В объём договора входила только заброска и возврат моего тела. В Норильске столкнулся с проблемой размещения в хостеле (без справки на дебиловирус не хотели пускать). Ваш координатор сильно помог со временным размещением. Вышел с маршрута на 2 дня раньше запланированного и снова повезло с наличием транспорта. Доставили без проблем, долгих вопросов и выяснения подробностей. Очень благодарен организаторам.
ХОРОШО
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