Г Гуля 5 Отзыв на: Большой круиз от Норильска до Красноярска От всей души рекомендую этот маршрут. Организация тура замечательная. Все гиды по маршруту были внимательными, оперативно решали все вопросы. Но особую благодарность хочу выразить Наташе, которая сопровождала нас бОльшую часть пути и своей энергией и юмором создавала комфортную атмосферу в группе, в которой были разные по возрасту и физической подготовке участники. Советую только добавить в список вещей москитную сетку, которой у нас не было, но которая, к счастью, мне не понадобилась.

Е Елена Белилина 5 Отзыв на: Большой круиз от Норильска до Красноярска Благодарю организаторов тура -- всех, кто работал с туристами и в офисе, и на маршруте -- за профессиональное и качественное обслуживание, доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Желаю здоровья и успехов в вашей работе! Надеюсь, что у меня будет возможность еще не раз совершить путешествие с помощью замечательного сообщества туроператоров "Большая страна".

С Степановская Марина 5 Отзыв на: Большой круиз от Норильска до Красноярска Молодцы, все организовали хорошо, всегда были на связи.