Прибытие в Норильск, встреча в а/п "Алыкель".
Трансфер в гостиницу в Дудинку.
Обед.
Подготовка к поездке на Бреховские острова.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на теплоход.
Размещение в 4-х местных каютах.
Отправление вниз по Енисею.
Путевая информация по ходу следования теплохода.
Обед на теплоходе.
Вечером прибытие на Бреховские острова.
В состав заказника, Бреховские острова, входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера.
Общая площадь заказника — 288,5 тыс. га.
На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.
На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц.
Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька.
Устье Енисея — один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.
Ужин.
Экскурсия по водным каналам островов.
Завтрак.
В 07:00 отъезд в Дудинку на теплоходе.
Обед.
Ужин.
В 23:00 прибытие в Дудинку.
Трансфер в гостиницу в Дудинке.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Обед.
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».
В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.
Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.
Трансфер г. Норильск.
Размещение в гостинице "Талнах".
Ужин.
Ранний завтрак.
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Водопад, украшающий ущелье, невелик, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Обед в ресторане "Талнах".
Ужин.
(в заезды 10.07 проводится программа 11-го дня).
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Прибытие, трансфер в гостиницу.
Обед.
Обзорная экскурсия по Диксону.
В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.
Мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на турбазу на Карское море.
Размещение в рыбацких домиках.
Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.
Возвращение на базу.
Обед.
Фотосессия в заливе.
Ужин.
Завтрак.
Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.
Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.
Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.
В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.
Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.
Короткое лето тундры полно звуков живой природы.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Обед на острове.
Возвращение в гостиницу в 17:00.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Ужин.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".
Ужин.
(в заезды 03.07, 10.07 проводится программа 12-го дня)
Ранний завтрак.
Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.
Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.
Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.
Экскурсияна водопад "Южный Нералах".
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.
Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.
Из-за её шума не слышно разговоров.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле "Талнах".
Ужин.
(в заезды 03.07, 10.07 проводится программа 5-го дня)
Завтрак.
Освобождение номеров.
Вылет из а/п «Алыкель».
Тур предусматривает проживание в гостиницах, на пассажирском теплоходе и в рыбацких домиках.
Доплата за одноместное размещение:
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.
К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.
Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в гостинице «Енисейские огни» (Дудинка),"Виктория" (Дудинка),"АрктикТуристик" (Дудинка), в отеле «Талнах»). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.
На территории Диксона сотовая связь только Билайн!
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.