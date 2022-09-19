4 день

Обзорная экскурсия по г. Дудинка. Таймырский краеведческий музей

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Обед.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.

Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

Трансфер г. Норильск.

Размещение в гостинице "Талнах".

Ужин.