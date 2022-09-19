Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана

Этот разнообразный и полный невероятных приключений маршрут откроет нам уникальную природу Сибири

4.4
3 отзыва
Этот разнообразный и полный невероятных приключений маршрут откроет нам уникальную природу Сибири. Очарование этих мест сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.

Мы будем путешествовать по воде, суше и воздуху – на теплоходе, скоростном катере, вездеходах и самолете.

Нас ждут самые северные точки Евразии, таймырская тундра, самый холодный город на планете и единственный в мире экспонат мамонтенка Жени, найденного в этих краях, а также великолепие озер и водопадов Плато Путорана, водные каналы Бреховских островов и многое другое.
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
Ближайшие даты:
10
июл
17
июл

Что вас ожидает 🤩

Уникальная культура Сибири
Уникальная культура Сибири
Познакомимся с неповторимой природой, историческим прошлым и культурой на экспозициях Таймырского краеведческого музея
Освежающая прогулка на катере
Освежающая прогулка на катере
На скоростном катере помчимся навстречу знаменитому озеру Лама и водопадам Плато Путорана
Захватывающие приключения в тундре
Захватывающие приключения в тундре
Отправимся на вездеходе по настоящей тундре и бухтам Карского моря и пару дней поживем в рыбацких домиках на морском побережье

Программа тура по дням

1 день

Норильск - Дудинка

Прибытие в Норильск, встреча в а/п "Алыкель".

Трансфер в гостиницу в Дудинку.

Обед.

Подготовка к поездке на Бреховские острова.

Ужин.

2 день

Отправление на Бреховские острова

Завтрак.

Трансфер на пассажирский причал.

Посадка на теплоход.

Размещение в 4-х местных каютах.

Отправление вниз по Енисею.

Путевая информация по ходу следования теплохода.

Обед на теплоходе.

Вечером прибытие на Бреховские острова.

В состав заказника, Бреховские острова, входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера.

Общая площадь заказника — 288,5 тыс. га.

На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.

На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц.

Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька.

Устье Енисея — один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.

Ужин.

Экскурсия по водным каналам островов.

Отправление на Бреховские островаОтправление на Бреховские островаОтправление на Бреховские острова
3 день

День на теплоходе. Прибытие в Дудинку

Завтрак.

В 07:00 отъезд в Дудинку на теплоходе.

Обед.

Ужин.

В 23:00 прибытие в Дудинку.

Трансфер в гостиницу в Дудинке.

День на теплоходе. Прибытие в ДудинкуДень на теплоходе. Прибытие в Дудинку
4 день

Обзорная экскурсия по г. Дудинка. Таймырский краеведческий музей

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Обед.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.

Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

Трансфер г. Норильск.

Размещение в гостинице "Талнах".

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка. Таймырский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Дудинка. Таймырский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Дудинка. Таймырский краеведческий музей
5 день

Экскурсия к водопаду «Красные камни»

Ранний завтрак.

Экскурсия к водопаду "Красные камни".

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Водопад, украшающий ущелье, невелик, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.

Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.

Обед в ресторане "Талнах".

Ужин.

(в заезды 10.07 проводится программа 11-го дня).

Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»Экскурсия к водопаду «Красные камни»
6 день

Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия по Диксону

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Прибытие, трансфер в гостиницу.

Обед.

Обзорная экскурсия по Диксону.

В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.

Мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».

Ужин.

Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия по ДиксонуПерелет в Диксон. Обзорная экскурсия по Диксону
7 день

Отъезд в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова

Завтрак.

Отъезд на турбазу на Карское море.

Размещение в рыбацких домиках.

Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.

Возвращение на базу.

Обед.

Фотосессия в заливе.

Ужин.

8 день

Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря

Завтрак.

Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.

Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.

Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.

В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.

Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.

Короткое лето тундры полно звуков живой природы.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в гостинице.

Ужин.

9 день

Экскурсия на острове Диксон

Завтрак.

Отъезд на теплоходе на остров Диксон.

Экскурсия на острове Диксон.

Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».

Обед на острове.

Возвращение в гостиницу в 17:00.

Ужин.

10 день

Перелет в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон.

Вылет в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Ужин.

11 день

Обзорная экскурсия по г. Норильск

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".

Ужин.

(в заезды 03.07, 10.07 проводится программа 12-го дня)

Обзорная экскурсия по г. НорильскОбзорная экскурсия по г. НорильскОбзорная экскурсия по г. НорильскОбзорная экскурсия по г. НорильскОбзорная экскурсия по г. Норильск
12 день

Прогулка на скоростном катере к озеру Лама и водопадам

Ранний завтрак.

Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.

Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.

Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.

Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.

Экскурсияна водопад "Южный Нералах".

Обед.

Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.

Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.

Из-за её шума не слышно разговоров.

Отъезд на катере в Норильск.

Размещение в отеле "Талнах".

Ужин.

(в заезды 03.07, 10.07 проводится программа 5-го дня)

Прогулка на скоростном катере к озеру Лама и водопадамПрогулка на скоростном катере к озеру Лама и водопадамПрогулка на скоростном катере к озеру Лама и водопадамПрогулка на скоростном катере к озеру Лама и водопадамПрогулка на скоростном катере к озеру Лама и водопадам
13 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Вылет из а/п «Алыкель».

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, на пассажирском теплоходе и в рыбацких домиках.

Доплата за одноместное размещение:

  • в отеле «Талнах» (4 ночи) – 10 000 руб. /чел;
  • в г. Дудинка (3 ночи) – 3 600 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

9 ночей

Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».

Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.

В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Гостиница «Енисейские Огни»

9 ночей

Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.

К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.

Гостиница «Енисейские Огни»Гостиница «Енисейские Огни»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • 2-х местное размещение в гостинице: «Талнах», в гостинице в Дудинке, 3-х местное в гостинице «Диксон»
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка
  • Авиаперелет Норильск – Диксон – Норильск
  • Речные билеты на т/х по Енисею
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
  • Не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4 000 руб.
  • Трансфер из гостиницы «Норильск» в а/п Алыкель
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак или сумка дорожная (в нее можно положить вещи для Плато Путорана, чтобы не везти с собой на о. Лама весь чемодан);
  • удобную, не мнущуюся одежду;
  • несколько теплых вещей (ветровка, теплая куртка, тонкая и теплая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых, теплый спортивный костюм (например, флисовый);
  • термобелье или его аналог;
  • плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
  • перчатки;
  • удобную спортивную обувь (сменная обувь – кроссовки);
  • сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
  • на случай жаркой погоды – футболки (тельняшка, рубашка), шорты, легкие штаны, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, кепи (панама или бейсболка) (во время пребывания на о. Лама)
  • средства личной гигиены;
  • полотенце (на о. Лама);
  • репелленты от насекомых;
  • накомарник;
  • нож;
  • кружка и ложка (ОБЯЗАТЕЛЬНО – на Бреховские острова!!!)
  • трекинговые ботинки;
  • резиновые сапоги до колен с теплыми стельками (на Бреховские острова и на Диксон) – ОБЯЗАТЕЛЬНО! ;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
  • не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
  • спутниковый телефон (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Полезная информация

Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.

Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в гостинице «Енисейские огни» (Дудинка),"Виктория" (Дудинка),"АрктикТуристик" (Дудинка), в отеле «Талнах»). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.

На территории Диксона сотовая связь только Билайн!

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
2
1
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.
И
4 сен 2022
Была в круизе по Енисею в августе (09.08-18.08)2022. Погода нас радовала: тепло, без дождей и шторма. Очень понравился экскурсовод по Енисейску - Елена, неравнодушный человек, великолепно знающая историю своего города и края. Несмотря на то, что наш круиз начался не из Красноярска (в этом году сильно обмелел Енисей), принимающая сторона организовала поездку на Стрелку (слияние Ангары и Енисея), а затем уху и хариуса на решетке. Единственный минус, не было радиовещания на борту теплохода Александр Матросов - получить информацию о прохождении маршрута можно только от гида, хотелось больше услышать и узнать о поселениях вдоль Енисея и о самой реке, обычаях, быте людей.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Т
28 авг 2022
Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!

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