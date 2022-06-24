Где же находится край 10000 озер и 1000 водопадов?

Поставим лагерь на берегу о. Дынкенгда-Омутканен, где снимался фильм «Территория»

Заповедная территория водопадов — так мы назвали пеший тур по плато Путорана. За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте.

Немного севернее полярного круга, в Красноярском крае. И это место — плато Путорана. Горный массив с базальтовым плато и почти нетронутой человеком территорией.

Программа тура по дням

1 день Встреча, водное путешествие, оз. Лама

Прилет гостей в Норильск. Встреча с гидом у а/в в "Талнах". Время встречи — по договоренности. Переезд в гостевой дом на турбазе (здесь можно оставить лишние вещи). Проходим инструктаж, получаем часть общественного снаряжения (примерно 7 кг) и на микроавтобусе отправляемся на пристань реки Норильская. Отсюда начинается наше путешествие. От причала «Валек» мы совершим 4-6-часовое путешествие (зависит от погоды) по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана. Мы увидим, как просторы тундры медленно сменяются горно-таежными пейзажами. Озеро Лама — это одно из красивейших озер Плато, недаром его называют жемчужиной Путоран. Сегодня мы остановимся в устье горной реки Омон-Юрях. Здесь мы переночуем и утром отправимся в путь.

2 день Путь к истокам реки

Начинаем движение вверх по руслу безымянной реки. Путь непростой, каменные россыпи, частые броды, заросли ивняка и полное отсутствие троп. Вокруг дикая природа, древние базальты плато и бесконечный шум воды. Сегодня мы подойдем к истокам реки, чтобы завтра начать подъем на Плато. Полярный день позволяет идти неспешно, экономя силы. Проходим за день 7 км.

3 день Подъем на Плато Путорана

Сегодня мы поднимаемся на Плато. Пожалуй, это самый сложный день нашего путешествия. Проходим границу леса, каменные россыпи курумника, выстроенные в причудливые гигантские ступени. С набором высоты за нами открываются потрясающие виды на озеро Лама! И вот мы на плато! Впереди бескрайние просторы высокогорной арктической (каменной) пустыни Путорана. Продолжаем движение по Плато, любуясь видами на устье реки Векхикай. Проходим за день 8 км.

4 день Путь вдоль ущелья р. Хойси

Всё самое интересное впереди, движемся по арктическим каменистым гольцам плато. Абсолютно марсианские пейзажи! Захватывает дух от бескрайних простор Путорана. Держим путь вдоль ущелья реки Хойси по Плато. Проходим за день 10 км.

5 день Река Омутканен, путь к водопадам

Совершаем переход по плато к верховьям реки Омутканен. Путь не простой, сбрасываем высоту крутыми спусками. Но наши усилия стоят того. Сегодня мы увидим одни из самых больших водопадов западной части плато Путорана! Посетим огромный цирк водопада высотой 67 метров, а затем немного сбросим высоту и установим лагерь с видом на водопад (в этом месте будет две ночёвки). Проходим за день 9 км.

6 день Водопад «Принцесса»

Просыпаясь под шум воды, завтракаем и выдвигаемся радиально (без тяжелых рюкзаков) в гости к «Принцессе» — внушительному 76-метровому водопаду. Наблюдая его воочию, у вас не возникнет вопросов, почему он носит такое название. Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фотки! Снова немного набираем высоту, затем сбрасываем, без рюкзаков ощущение что летим. Возвращаемся в лагерь и отдыхаем. Проходим за день 12 км.

7 день Полудневка

Сегодня у нас полудневка. Отсыпаемся, отдыхаем. И неспешно совершаем небольшой переход к началу спуска с плато у истоков реки Омутканен. Проходим за день 8 км.

8 день Озеро Дынкенгда-Омутканен

Спускаемся с плато. Вокруг ставшие уже привычными водопады и базальтовые стены. Но путь непростой: частые броды, заросли ивняка и полное отсутствие троп. Ночуем в удивительно красивом месте на берегу озера Дынкенгда-Омутканен. В этих местах происходила сьемка фильма "Территория" по одноименной легендарной книге Олега Куваева. Проходим за день 11 км.

9 день Дневка

Отдыхаем, наслаждаемся замечательными видами на озеро, рыбалка на хариуса, жарим рыбу, варим уху.

10 день Озеро Собачье

Финальный день пешего похода. Переходим через водораздел в направлении к озеру Собачье. Путь не простой: бездорожье, кустарник, двигаемся по руслу безымянной реки с каменистыми участками и обходами небольших водопадов. Вот и конечная точка нашего пешего путешествия — озеро Собачье! На берегу встаем на ночевку и любуемся потрясающей панорамой одного из красивейших озер плато Путорана! Проходим за день 9 км.

11 день Возвращение по воде

Завтрак с видом на озеро, собираемся и возвращаемся в город на катере или моторных лодках. Путь неблизкий (примерно 8 часов), но очень живописный. Это уникальная возможность пройти через 3 больших озера (Собачье, Глубокое, Мелкое) и несколько рек (Муксунка, Глубочка, Талая, Норильская).

12 день Резервный день, г. Норильск

Резервный день необходим в связи с непредсказуемостью северной погоды. Возможна экскурсия по Норильску или в музей г. Дудинка. Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

13 день Отъезд