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желании можно сидеть на открытой палубе и закрытой в тени. Экскурсовод интересно и доступно рассказывает, отвечает на все вопросы и взрослых и детей, явно хорошо знает и любит свой город, хорошо знает и официальные исторические данные и альтернативные мнения, в том числе на тему религии, архитектуры, искусства. Однозначно рекомендую. Когда кажется, что был в Великом Новгороде уже несколько раз и вроде бы все знаешь, или, когда кажется, что с детьми невозможно в такую жару где-то гулять и что-то увидеть и новое узнать, или когда в городе проездом, с собой и дети и собака, но очень хочется посетить этот город. Потом можно с берега посмотреть на отдельные наиболее понравившиеся объекты и вспомнить все, что рассказывать экскурсовод