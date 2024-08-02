Что ещё посмотреть – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Великом Новгороде, цены от 1 400 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На яхте
54 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
На катере
39 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
7 авг в 10:30
8 авг в 10:00
18 000 за всё до 10 чел.
Мир фресок Великого Новгорода
Пешая
57 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
9 авг в 15:00
13 авг в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Великий Новгород сквозь столетия
Пешая
скидка
45%
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 16:30
7 авг в 10:00
91005 005 за всё до 5 чел.
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
8 авг в 19:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    2 августа 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Александр отлично организовал путешествие, небольшой курс по установлению паруса, вязанию морских узлов и интересные рассказы о яхте, озере Ильмень, окружающей
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    природе. Уроки рыболовства на спининг очень познавательны и детям понравились. А еще чай с пастилой и вкусняшками. Семья была в восторге от путешествия. Рекомендую если хотите получить хорошие впечатления.

  • Э
    Эльвира
    1 августа 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Юрий - замечательный профессионал своего дела. Может оперативно организовать экскурсию на любой вкус и уровень подготовки туриста. Приятно находится в его обществе. Получили много советов по дальнейшему прибыванию в регионе.
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Покатались на яхте, посмотрели Великий Новгород и великолепнейшее озеро Ильмень. Остались в диком восторге. Александр очень интересно все рассказывал, предоставил выбор прогулки нам, можно было идти на яхте туда, куда нам хотелось. Все очень понравилось!
  • В
    Валерия
    30 июля 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Чудесная прогулка под парусом! Александр познакомил нас с тонкостями вождения лодки- мы научились завязывать узлы и расправлять парус! Нам показали. красивейшие места при закате солнца! Полный восторг! Не хотелось возвращаться на берег!!! Очень рекомендуем!
  • С
    Сергей
    29 июля 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Интересные рассказы про Великий Новгород и не только! Жаль только что на улице был дождь и многие храмы находятся на реставрации
  • В
    Виталий
    25 июля 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Понравились: подача и качество информации - только сочные факты и живая фактура. Знание многих аспектов и реалий разных эпох и
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    умение донести суть и красоту исторических фактов до нас, современников. Кому подойдёт экскурсия: тем, кто ценит своё время и желает живого общения. Юрий - не только знаток истории своего города, но и очень широко образованный человек с юмором. Читал комментарии перед заказом, обратил внимание на отрицательные отзывы. Меня они не остановили. Не знаю, что и как именно было в те два раза, но могу предположить, что банально заказчики не проговорили свои ожидания. -- Говорите, что вы хотите от экскурсии. В самом начале. Не благодарите;))

    Понравились: подача и качество информации - только сочные факты и живая фактура. Знание многих аспектов иПонравились: подача и качество информации - только сочные факты и живая фактура. Знание многих аспектов и
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Все организовано отлично. Был очень жаркий день. С нами была собака и кошка, дети. Организаторы предоставили воду всем желающим, при
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    желании можно сидеть на открытой палубе и закрытой в тени. Экскурсовод интересно и доступно рассказывает, отвечает на все вопросы и взрослых и детей, явно хорошо знает и любит свой город, хорошо знает и официальные исторические данные и альтернативные мнения, в том числе на тему религии, архитектуры, искусства. Однозначно рекомендую. Когда кажется, что был в Великом Новгороде уже несколько раз и вроде бы все знаешь, или, когда кажется, что с детьми невозможно в такую жару где-то гулять и что-то увидеть и новое узнать, или когда в городе проездом, с собой и дети и собака, но очень хочется посетить этот город. Потом можно с берега посмотреть на отдельные наиболее понравившиеся объекты и вспомнить все, что рассказывать экскурсовод

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2024
    Мир фресок Великого Новгорода
    Удивительная экскурсия. Аркадий-прекрасный рассказчик, который погрузил нас в мир фресок 12-14 века.
  • о
    ольга
    16 июля 2024
    Мир фресок Великого Новгорода
    Прекрасная экскурсия. Профессионально, что особо для меня важно.
  • С
    Светлана
    9 июля 2024
    Мир фресок Великого Новгорода
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Аркадий замечательный гид, легко, интересно, увлечённо подаёт информацию. Могла бы, поставила 10 звезд)) Единственное - советую
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    внимательно читать описание экскурсии. Это не обзор по городу, информация специализированная. Но если вы хоть немножко "в теме" - просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  2. Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
  3. Мир фресок Великого Новгорода
  4. Великий Новгород сквозь столетия
  5. Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
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