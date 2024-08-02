2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
7 авг в 10:30
8 авг в 10:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборМир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
9 авг в 15:00
13 авг в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
45%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 16:30
7 авг в 10:00
91005 005₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
8 авг в 19:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий2 августа 2024Александр отлично организовал путешествие, небольшой курс по установлению паруса, вязанию морских узлов и интересные рассказы о яхте, озере Ильмень, окружающей
- ЭЭльвира1 августа 2024Юрий - замечательный профессионал своего дела. Может оперативно организовать экскурсию на любой вкус и уровень подготовки туриста. Приятно находится в его обществе. Получили много советов по дальнейшему прибыванию в регионе.
- ТТатьяна31 июля 2024Покатались на яхте, посмотрели Великий Новгород и великолепнейшее озеро Ильмень. Остались в диком восторге. Александр очень интересно все рассказывал, предоставил выбор прогулки нам, можно было идти на яхте туда, куда нам хотелось. Все очень понравилось!
- ВВалерия30 июля 2024Чудесная прогулка под парусом! Александр познакомил нас с тонкостями вождения лодки- мы научились завязывать узлы и расправлять парус! Нам показали. красивейшие места при закате солнца! Полный восторг! Не хотелось возвращаться на берег!!! Очень рекомендуем!
- ССергей29 июля 2024Интересные рассказы про Великий Новгород и не только! Жаль только что на улице был дождь и многие храмы находятся на реставрации
- ВВиталий25 июля 2024Понравились: подача и качество информации - только сочные факты и живая фактура. Знание многих аспектов и реалий разных эпох и
- ЕЕлена24 июля 2024Все организовано отлично. Был очень жаркий день. С нами была собака и кошка, дети. Организаторы предоставили воду всем желающим, при
- ЕЕкатерина17 июля 2024Удивительная экскурсия. Аркадий-прекрасный рассказчик, который погрузил нас в мир фресок 12-14 века.
- оольга16 июля 2024Прекрасная экскурсия. Профессионально, что особо для меня важно.
- ССветлана9 июля 2024Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Аркадий замечательный гид, легко, интересно, увлечённо подаёт информацию. Могла бы, поставила 10 звезд)) Единственное - советую
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Что ещё посмотреть»
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