В Виктория Здравствуй, Великий Новгород Спасибо Константину за полное погружение в историю города. Время пролетело незаметно и очень плодотворно и познавательно.

Т Татьяна Здравствуй, Великий Новгород Это лучший экскурсовод! Спасибо Константину за интересный подход, это было очень увлекательно и познавательно. Я всем рекомендую!

Т Татьяна Здравствуй, Великий Новгород Всем советую! Отличная экскурсия, много нового узнали. Спасибо большое Константину

Е Елизавета Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города Очень понравилось, информативно,дружелюбно. Наталья поделась с нами интересными фактами, историям линий. Детям и взрослым очень понравилось! Прекрасный мастер класс! Рекомендую!

Е Елена Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города Экскурсия понравилась. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала. Работающее производство произвело хорошее впечатление. И хлеба вкусного наелись)