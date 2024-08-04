Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Пешая
49 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 24 чел.
Лучший выбор
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: На проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
1 600 за человека
Здравствуй, Великий Новгород
Пешая
342 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
7 авг в 12:00
9 авг в 12:00
800 за человека
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
8 авг в 19:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
  2. Здравствуй, Великий Новгород
  3. Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 391 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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