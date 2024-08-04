1.5 часа
Групповая
до 24 чел.
Лучший выборЭкскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: На проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
1 600₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
7 авг в 12:00
9 авг в 12:00
800₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
8 авг в 19:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 августа 2024Спасибо Константину за полное погружение в историю города. Время пролетело незаметно и очень плодотворно и познавательно.
- ТТатьяна3 августа 2024Это лучший экскурсовод! Спасибо Константину за интересный подход, это было очень увлекательно и познавательно. Я всем рекомендую!
- ТТатьяна1 августа 2024Всем советую! Отличная экскурсия, много нового узнали. Спасибо большое Константину
- ЕЕлизавета30 июля 2024Очень понравилось, информативно,дружелюбно. Наталья поделась с нами интересными фактами, историям линий. Детям и взрослым очень понравилось! Прекрасный мастер класс! Рекомендую!
- ЕЕлена30 июля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала. Работающее производство произвело хорошее впечатление. И хлеба вкусного наелись)
- ААлександра29 июля 2024Познавательная и вкусная экскурсия 🤗👍
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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