Экскурсии на 1 день в Великом Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Великом Новгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Дар Валдая
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
23 отзыва
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
3 500 за человека
Вернисаж в Старой Руссе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
Групповая
9 часов
Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
Расписание: Воскресенье в 08:30
3 000 за человека
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Групповая
9 часов
2 отзыва
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000 за человека
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
🚗 На машине
Аудиогид
7 часов
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Дар Валдая
    Посетили музей колоколов и Иверский мужской монастырь. Очень понравилась работа местного гида. Не получила представление о Валдае, хотелось бы, чтобы провезли по городу или дали свободное время в центре города.
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Вернисаж в Старой Руссе
    Замечательная экскурсия, но в основном за счет экскурсовода Натальи, ее рассказов и посещения музея Достоевского. Так что отдельное спасибо экскурсоводу Наталье! Авот
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    автобус ужасный, старый. В самой экскурсии не хватило экскурсии/интерактива усадьбы рушан, чтобы понимать полный цикл переработки соли. А если бы с программу добавить посещение музея Северо-Западного фронта экскурсия была бы идеальна. Хотя бы опционально, только для желающих, но выделить на нее время.

  • Н
    Надежда
    20 августа 2023
    По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
    Элита организовала и проводит эксклюзивный и интересный маршрут. За рассказом гида чувствуется глубокая проработка источников и материалов по теме. Совершенно
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    не ожидаешь увидеть на маршруте остатки нашей почти 180-летней истории на территории области. Конечно жаль, что памятники находятся в таком плачевном состоянии. К сожалению, невозможно увидеть ожерелье усадеб, о которых рассказывает Элита. Но это наше коллективное наплевательское отношение к собственной истории и памятникам. Элита своим рассказом пыталась смягчить горечь потерь памятников.

  • В
    Виталий
    9 августа 2023
    По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
    Экскурсия «По Аракчеевской дороге» - это не экскурсия в узком понимании этого слова, а скорее познавательная автомобильно-пешеходная прогулка по очень
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    красивым местам, берегам реки Волхов, в душевной компании Элиты и Игоря, людей, не просто влюбленных в эти места, но и всерьез увлеченных историей края, и прежде всего, уходящей натуры - исчезнувших дворянских усадеб, аракчеевских казарм и поселений и т. д. К ним больше подходит определение "краелюбы", а не краеведы. Благодаря таким энтузиастам сохраняется память о том, что, казалось бы, потеряно безвозвратно, большое спасибо!

    Экскурсия «По Аракчеевской дороге» - это не экскурсия в узком понимании этого слова, а скорее познавательнаяЭкскурсия «По Аракчеевской дороге» - это не экскурсия в узком понимании этого слова, а скорее познавательная
  • А
    Андрей
    8 июля 2023
    По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
    Экскурсия получилась нетрадиционная, от этого вдвойне интересная. Элита и Игорь люди увлеченные и чудесные рассказчики. Теплая, уютная атмосфера, время пролетело
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    очень быстро, не заметили как прошло 6 часов. Остались незабываемые впечатления от природы, от рассказов, от чудесных мест с историей. Большое спасибо. Желаем побольше заинтересованных туристов. Рекомендую экскурсовода и саму экскурсию.

  • Е
    Елена
    10 августа 2020
    Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
    Экскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки в Руссу чего-то сверхъестественного. Хотя
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    были и накладки, что в условиях нынешних реалий и неудивительно. Согласна, с предыдущим отзывом, что все организационные вопросы не должны ложиться на плечи экскурсоводов. Но экскурсовод Нина знает свое дело, по ходу экскурсии было рассказано очень много интересного, вся информация даже не уложилась в голове)))

    Экскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки вЭкскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки в

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
  2. Дар Валдая
  3. Вернисаж в Старой Руссе
  4. Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
  5. Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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