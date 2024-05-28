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красивым местам, берегам реки Волхов, в душевной компании Элиты и Игоря, людей, не просто влюбленных в эти места, но и всерьез увлеченных историей края, и прежде всего, уходящей натуры - исчезнувших дворянских усадеб, аракчеевских казарм и поселений и т. д. К ним больше подходит определение "краелюбы", а не краеведы. Благодаря таким энтузиастам сохраняется память о том, что, казалось бы, потеряно безвозвратно, большое спасибо!