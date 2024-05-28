1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:30
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000₽ за человека
Аудиогид
7 часов
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Посетили музей колоколов и Иверский мужской монастырь. Очень понравилась работа местного гида. Не получила представление о Валдае, хотелось бы, чтобы провезли по городу или дали свободное время в центре города.
- ВВиктория13 мая 2024Замечательная экскурсия, но в основном за счет экскурсовода Натальи, ее рассказов и посещения музея Достоевского. Так что отдельное спасибо экскурсоводу Наталье! Авот
- ННадежда20 августа 2023Элита организовала и проводит эксклюзивный и интересный маршрут. За рассказом гида чувствуется глубокая проработка источников и материалов по теме. Совершенно
- ВВиталий9 августа 2023Экскурсия «По Аракчеевской дороге» - это не экскурсия в узком понимании этого слова, а скорее познавательная автомобильно-пешеходная прогулка по очень
- ААндрей8 июля 2023Экскурсия получилась нетрадиционная, от этого вдвойне интересная. Элита и Игорь люди увлеченные и чудесные рассказчики. Теплая, уютная атмосфера, время пролетело
- ЕЕлена10 августа 2020Экскурсия произвела, в общем-то, положительное впечатление. Может это потому, что я не ждала от поездки в Руссу чего-то сверхъестественного. Хотя
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