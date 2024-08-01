1.5 часа
Групповая
до 24 чел.
Лучший выборЭкскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: На проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
1 600₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборКремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеВеликий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:00
6 авг в 08:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
В трендеПутешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 13:00
6 авг в 17:00
56145 334₽ за всё до 9 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
7 авг в 12:00
9 авг в 12:00
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
8 авг в 19:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 августа 2024Всем советую! Отличная экскурсия, много нового узнали. Спасибо большое Константину
- ЕЕлена1 августа 2024Я второй раз на экскурсии с Константином. Первый раз 2 года назад была с подругой, в этот раз с 16ти летним сыном. Удовольствие абсолютное. Константин входит в том моих любимых экскурсоводов)
- ССветлана1 августа 2024Экскурсия очень познавательная и увлекательная. Экскурсовод супер!!!! Очень рекомендую.
- ЕЕлена30 июля 2024Экскурсия прекрасно организована. хорошо держит внимание детей. Я бы предложила расширить программу на дополнительный час для детей среднего возраста и
- ННаталья29 июля 2024Сделав заказ на Трипстере, была приятно удивлена, что услугу оказывает не "частная лавочка", а Новгородский музей, оплата в сервис-центре. Можно
- ООльга28 июля 2024В Великом Новгороде мы не первый раз, поэтому опасались, что нам будет не очень интересно, экскурсию брали для друзей, которые
- ССветлана28 июля 2024Большое спасибо за интересный рассказ!
- ААндрей28 июля 2024Все прекрасно))). Нет слов, чтобы описать)))
- ТТатьяна23 июля 2024Когда в первый раз посещаешь город со столь богатой историей, обязательно нужно брать экскурсию, чтобы проникнуться атмосферой этого места. Экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Все" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 6 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1328 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Все», 1328 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь