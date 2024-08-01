Все – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Все» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Пешая
49 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 24 чел.
Лучший выбор
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: На проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
1 600 за человека
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
Пешая
364 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
6 000 за всё до 15 чел.
Великий Новгород за два часа
На машине
214 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:00
6 авг в 08:30
5 200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
Пешая
скидка
5%
75 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
В тренде
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 13:00
6 авг в 17:00
56145 334 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Пешая
342 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
7 авг в 12:00
9 авг в 12:00
800 за человека
Великий Новгород: погружение в древность
Пешая
284 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 400 за всё до 5 чел.
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
8 авг в 19:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Всем советую! Отличная экскурсия, много нового узнали. Спасибо большое Константину
  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Я второй раз на экскурсии с Константином. Первый раз 2 года назад была с подругой, в этот раз с 16ти летним сыном. Удовольствие абсолютное. Константин входит в том моих любимых экскурсоводов)
  • С
    Светлана
    1 августа 2024
    Здравствуй, Великий Новгород
    Экскурсия очень познавательная и увлекательная. Экскурсовод супер!!!! Очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Экскурсия прекрасно организована. хорошо держит внимание детей. Я бы предложила расширить программу на дополнительный час для детей среднего возраста и
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    внести в маршрут хотя бы пару дополнительных точек. 1.5 часа крайне мало и требовалось брать дополнительно обычного экскурсовода для продолжения прогулки по центру города

  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Сделав заказ на Трипстере, была приятно удивлена, что услугу оказывает не "частная лавочка", а Новгородский музей, оплата в сервис-центре. Можно
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    заказывать и у них напрямую, но цена почти одинаковая, а для клиентов Трипстера большой временной бонус (+30 мин). Экскурсия замечательная. Нам проводила Агафья - обширные знания, нас интересовал упор на сведения о Марфе Посадницу - все объяснили, показали (на памятнике 1000-л Руси). Совсем не повезло с погодой - дождь стеной, но Агафья выбирала места посуде, и себя не жалела. (Зонты нас спасали, но не сильно). Рассказ увлек даже 12-летнего сына-непоседу, который вообще не любит исторические экскурсии. Особенно начало мероприятия с Марьей и старинными новгородскими забавами и присказками. Спасибо организаторам. Да, и костюм очень понравился - оказывается, самостоятельно сшит.

    Сделав заказ на Трипстере, была приятно удивлена, что услугу оказывает не "частная лавочка", а Новгородский музей
  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    В Великом Новгороде мы не первый раз, поэтому опасались, что нам будет не очень интересно, экскурсию брали для друзей, которые
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    были первый раз. И не прогадали, с нами была Лариса, чудесный рассказчик, знающий экскурсовод, очень приятная женщина. Было увлекательно и познавательно. Организатор Анна внимательно отнеслась в нашим просьбам о корректировке маршрута. Спасибо всем огромное!

  • С
    Светлана
    28 июля 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Большое спасибо за интересный рассказ!
  • А
    Андрей
    28 июля 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Все прекрасно))). Нет слов, чтобы описать)))
  • Т
    Татьяна
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Когда в первый раз посещаешь город со столь богатой историей, обязательно нужно брать экскурсию, чтобы проникнуться атмосферой этого места. Экскурсовод
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    рассказала много интересной информации, которую в интернете не найдёшь. Мы познакомились с ключевыми достопримечательности и узнали их историю. Ребёнку 11ти лет так же было интересно послушать.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
  2. Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
  3. Великий Новгород за два часа
  4. Добро пожаловать в Великий Новгород
  5. Здравствуй, Великий Новгород
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
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