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заказывать и у них напрямую, но цена почти одинаковая, а для клиентов Трипстера большой временной бонус (+30 мин). Экскурсия замечательная. Нам проводила Агафья - обширные знания, нас интересовал упор на сведения о Марфе Посадницу - все объяснили, показали (на памятнике 1000-л Руси). Совсем не повезло с погодой - дождь стеной, но Агафья выбирала места посуде, и себя не жалела. (Зонты нас спасали, но не сильно). Рассказ увлек даже 12-летнего сына-непоседу, который вообще не любит исторические экскурсии. Особенно начало мероприятия с Марьей и старинными новгородскими забавами и присказками. Спасибо организаторам. Да, и костюм очень понравился - оказывается, самостоятельно сшит.