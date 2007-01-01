Пешеходная экскурсия ⛳ откроет вам сердце древнего Новгорода.

Мы услышим рассказ о главных памятниках территории Кремля. Осмотрим стены и башни. Посетим главный православный храм - Собор Святой Софии. Узнаем историю 📖 Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетие России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.