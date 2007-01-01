Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан, Кремль, Софийский собор, памятник 1000 - летия России.
Кремль - стены и 9 сохранившихся башен.
Пешеходная экскурсия ⛳ откроет вам сердце древнего Новгорода.
Мы услышим рассказ о главных памятниках территории Кремля. Осмотрим стены и башни. Посетим главный православный храм - Собор Святой Софии. Узнаем историю 📖 Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетие России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.
+Что входит
Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в экскурсионные объекты.
–Что не входит
Питание, дополнительные экскурсии.
Трапеза по-Новгородски с Ильменской рыбой доп. плата 850р. /чел.
Начало
🚩 Сенная площадь, д. 5
Место завершения
🏁 Центр города, территория Кремля
Экскурсия проводится Смотрите ближайшие свободные даты
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 11 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.