Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода

Волхва
Волхва – Гид из Великого Новгорода
Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода
Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода

Что вы увидите

  • Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан, Кремль, Софийский собор, памятник 1000 - летия России.
  • Кремль - стены и 9 сохранившихся башен.
Пешеходная экскурсия ⛳ откроет вам сердце древнего Новгорода.
Мы услышим рассказ о главных памятниках территории Кремля. Осмотрим стены и башни. Посетим главный православный храм - Собор Святой Софии. Узнаем историю 📖 Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетие России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в экскурсионные объекты.
Что не входит
  • Питание, дополнительные экскурсии.
  • Трапеза по-Новгородски с Ильменской рыбой доп. плата 850р. /чел.
Начало
🚩 Сенная площадь, д. 5
Место завершения
🏁 Центр города, территория Кремля
Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода
Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода
Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода
Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода

Экскурсия проводится Смотрите ближайшие свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волхва
Волхва
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