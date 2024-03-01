Два кремля (2 дня)

Групповой тур в Великом Новгороде
Смешаная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Два кремля (2 дня)
Два кремля (2 дня)
Два кремля (2 дня)

Что вас ожидает:

  • Великий Новгород
  • Новгородский Кремль
  • Новгородский Софийский собор
  • Псков
  • Кремль
  • Вечевая площадь
  • Троицкий собор
  • Изборск
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Описание

Приглашаем вас посетить два города с древнейшей историей - Великий Новгород и Псков, такие похожие и разные одновременно. Издревле противоборствующие братья северо-запада в одном туре.

Программа

1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Трансфер в отель 4*, отдых и завтрак в ресторане. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

16:30 Освобождение номеров и трансфер на вокзал.

17:50 Отправление в Псков на поезде Ласточка (ж/д билет включен в стоимость тура).

21:50 Прибытие в Псков, встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу "Рижская" 3*, размещение.

2 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! … » Кремль, Вечевая площадь, Троицкий собор.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам». Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами.

Обед.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

~19:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Волхов" или "Инутрист" в Великом Новгороде и в отеле "Рижская" во Пскове (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 2 завтрака (шведский стол) в отеле Обед в кафе города Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание ж/д билет Великий Новгород - Псков (сидячие места) Трансфер от ж/д и до ж/д вокзала
Что не входит
  • Обед в первый день и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 06:20
Экскурсия длится около 1 дня 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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