Древний город 🏙️ на великом водном пути «Из варяг в греки»

Курорт «Старая Русса» — уникальное для наших широт место с целебными минеральными источниками. В рамках экскурсии 🧭 также посещение Усадьбы средневекового рушанина — музея-реконструкции под открытым небом. Музей 🖼 позволит окунуться в атмосферу средневекового города, познакомиться с бытом и традиционным солеварением жителей Старой Руссы

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