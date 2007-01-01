Древний город 🏙️ на великом водном пути «Из варяг в греки»
Курорт «Старая Русса» — уникальное для наших широт место с целебными минеральными источниками. В рамках экскурсии 🧭 также посещение Усадьбы средневекового рушанина — музея-реконструкции под открытым небом. Музей 🖼 позволит окунуться в атмосферу средневекового города, познакомиться с бытом и традиционным солеварением жителей Старой Руссы
Важная информация:
Указаны дни сборных поездок. Просьба уточнять наличие мест у менеджеров. В иные даты экскурсия ⛳ состоится по набору группы или в индивидуальном порядке.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Транспортное сопровождение по маршруту
Входные билеты
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь, 2
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.