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Экскурсионная поездка в город Старая Русса

Береста Т.
Береста Т. – Гид из Великого Новгорода
Экскурсия ⛳ в один из древнейших русских городов — Старая Русса с целебными минеральными источниками.

Также посетим Усадьбу средневекового рушанина — музей-реконструкцию под открытым небом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсионная поездка в город Старая Русса
Экскурсионная поездка в город Старая Русса

Что вы увидите

  • Старая Русса
  • Усадьба средневекового рушанина
Древний город 🏙️ на великом водном пути «Из варяг в греки»
Курорт «Старая Русса» — уникальное для наших широт место с целебными минеральными источниками. В рамках экскурсии 🧭 также посещение Усадьбы средневекового рушанина — музея-реконструкции под открытым небом. Музей 🖼 позволит окунуться в атмосферу средневекового города, познакомиться с бытом и традиционным солеварением жителей Старой Руссы

Важная информация:

  • Указаны дни сборных поездок. Просьба уточнять наличие мест у менеджеров. В иные даты экскурсия ⛳ состоится по набору группы или в индивидуальном порядке.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по маршруту
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь, 2
Экскурсионная поездка в город Старая Русса
Экскурсионная поездка в город Старая Русса
Экскурсионная поездка в город Старая Русса
Экскурсионная поездка в город Старая Русса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Береста Т.
Береста Т.
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