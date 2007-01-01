Иверский мужской монастырь XVII века, построен по образцу Иверского монастыря на горе Афон, расположен на Сельвицком острове 🏝️ Валдайского озера, неподалёку расположен святой источник;
Собор Троицы Живоначальной. Собор имеет большую архитектурно-градостроительную ценность как один из главных элементов, формирующих ансамбль Соборной площади XVIII-XIX вв. ;
Музей 🖼 колоколов. Экспозиция размещена в четырёх залах: древнейшие экспонаты (начиная с III века до н. э), сигнальные, декоративные, современные. Легендарный музей 🖼, хранит историю 📖 колокольного искусства с древнейших времён — китайские колокола XVI века до н. э. соседствуют со старинными европейскими и русскими.
Музей 🖼 уездного города — история 📖 развития Валдая от основания до наших дней;
Валдайский заповедник. Его площадь 158, 5 тысяч гектаров, на огромной территории уместились как природные, так и архитектурные памятники.
+Что входит
Транспортные услуги
Услуги гида
Оформление документов.
–Что не входит
Питание
Проживание.
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, улица Октябрьская 5
Экскурсия проводится Ежедневно с 09:00 до 21:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.