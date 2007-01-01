Алексей З.
Алексей З. – Гид из Великого Новгорода
Валдай — это небольшой городок в 2 часах езды от Великого Новгорода.

Несмотря на свои размеры, он может многое рассказать.

У города непростая история 📖 и удивительно красивая природа.

Предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие на берег чистого озера, прикоснуться к истории 📖 и насладиться природными чудесами.

Вы посетите Иверский мужской монастырь, собор Троицы Живоначальной, Валдайский заповедник…
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Экскурсия

4 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсионные туры на Валдай
Экскурсионные туры на Валдай

Что вы увидите

  • Иверский мужской монастырь
  • Музей колоколов
  • Троицкий собор
  • Музей уездного города
  • Собор Троицы Живоначальной
  • Валдайский заповедник

Что вас ждёт:

  • Иверский мужской монастырь XVII века, построен по образцу Иверского монастыря на горе Афон, расположен на Сельвицком острове 🏝️ Валдайского озера, неподалёку расположен святой источник;
  • Собор Троицы Живоначальной. Собор имеет большую архитектурно-градостроительную ценность как один из главных элементов, формирующих ансамбль Соборной площади XVIII-XIX вв. ;
  • Музей 🖼 колоколов. Экспозиция размещена в четырёх залах: древнейшие экспонаты (начиная с III века до н. э), сигнальные, декоративные, современные. Легендарный музей 🖼, хранит историю 📖 колокольного искусства с древнейших времён — китайские колокола XVI века до н. э. соседствуют со старинными европейскими и русскими.
  • Музей 🖼 уездного города — история 📖 развития Валдая от основания до наших дней;
  • Валдайский заповедник. Его площадь 158, 5 тысяч гектаров, на огромной территории уместились как природные, так и архитектурные памятники.
+Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Оформление документов.
Что не входит
  • Питание
  • Проживание.
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, улица Октябрьская 5
Экскурсионные туры на Валдай
Экскурсионные туры на Валдай
Экскурсионные туры на Валдай
Экскурсионные туры на Валдай
Экскурсионные туры на Валдай

Экскурсия проводится Ежедневно с 09:00 до 21:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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Алексей З. проводит ещё 2 экскурсии

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