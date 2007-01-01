Алексей З. – Гид из Великого Новгорода

Валдай — это небольшой городок в 2 часах езды от Великого Новгорода.



Несмотря на свои размеры, он может многое рассказать.



У города непростая история 📖 и удивительно красивая природа.



Предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие на берег чистого озера, прикоснуться к истории 📖 и насладиться природными чудесами.



Вы посетите Иверский мужской монастырь, собор Троицы Живоначальной, Валдайский заповедник…