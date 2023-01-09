Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю.
Вы моментально перенесетесь на несколько веков назад и максимально прочувствуете атмосферу того времени. Вы услышите легенды о князе Владимире Ярославиче и истории о деяниях Ярослава Мудрого. Вы узнаете все о строительстве кремля и жизни простого народа в средневековье.
Вы моментально перенесетесь на несколько веков назад и максимально прочувствуете атмосферу того времени. Вы услышите легенды о князе Владимире Ярославиче и истории о деяниях Ярослава Мудрого. Вы узнаете все о строительстве кремля и жизни простого народа в средневековье.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
30
апр
апр
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
Что вас ожидает:
- Новгородский Кремль (Детинец)
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетию России
- Владычный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В нашей театрализованной экскурсии:
- Послушайте предания стародавние и сказания летописные о славе Господина Государя Великого Новгорода во время театрализованной экскурсии по Новгородскому Кремлю.
- Поведают гостям герои средневековые о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Узнают они о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
- Услышат гости о деяниях Ярослава, нареченного Мудрым, Александра Ярославича Хороброго, прозванного потомками Невским, государя Ивана Великого, да и внука его, Грозного царя. Предстанут перед вами события прошлые из истории нашей Руси и Великаго Новограда, что случились сотни лет назад.
ближайшие экскурсии пройдут на Новогодних праздниках
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сенная площадь, 5Завершение: в Новгородском Кремле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ближайшие экскурсии пройдут на Новогодних праздникахЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- За 15 минут до начала экскурсии предъявите ваш ваучер в информационном центре "Красная изба" по адресу Сенная площадь
- Д. 5
- Произведите доплату и получите билет на экскурсию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 янв 2023
Е
Елена Шаронина
8 ноя 2022
Замечательно организована экскурсия, вначале на поляне играли в народные игры, было очень весело и взрослым и летом!!! Сама экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересно, узнали много нового об истории нашей страны. Спасибо всем большое!!!!
Д
Дмитрий Комков
21 окт 2022
Не впечатлило! Лучше возьмите обзорку по кремлю просто с гидом. Да она дороже, но гораздо информативней. Уж так сложилось, что был за день до этой на экскурсии с гидом от новгородского музея небо и земля. Честно. К ребятам актёрам претензий нет, молодцы, стараются. Но по мне так я пришёл на экскурсию, не на театральное выступление. Особенно бросилось в глаза средневековый гид начало, где первые 15 минут, мы "плясали" под дудку гида. По мне так лишнее. Тебя заставляют делать то, что ты не хочешь.
M
Mar-zori
16 окт 2022
Т
Татьяна Горохова
8 окт 2022
Понравилась Авдотья! Спасибо большое, очень интересно было и грамотно.
Т
Татьяна
2 авг 2022
Экскурсия очень понравилась, даже детям (9 и 15 лет), интересно, весело, необычно 👍🏻. Спасибо большое.
А
Агеева Наталья Викторовна
31 июля 2022
И
Ирина Аксенова
31 июля 2022
Все очень понравилось, спасибо замечательному экскурсоводу.
Т
Татьяна Клейменова
26 июля 2022
Спасибо за замечательную экскурсию! Начало было неожиданным и весёлым знакомством. Рассказ о Детинце и о Новгороде увлекательный, интересный, с долей юмора. Благодарю за ваш труд.
И
Игнатий
24 июля 2022
В
Волошина Марина
19 июля 2022
Х
Харченко Мария
27 июня 2022
Е
Елена Юрьевна Стародубцева
4 мая 2022
Экскурсия очень понравилась,жаль,что быстро все хорошее заканчивается! Очень приятная и необычная подача материала. Спасибо за русский колорит! Спасибо за неравнодушие и за любовь к своему делу,за уважение русских традиций. Было очень интересно и взрослым и детям.
Н
Наталия Петровна Цветкова
4 мая 2022
Неожиданно веселый и ненавязчивый интерактив от гида, много интересной информации, прекрасные миниатюрные рассказы о древних достопримечательностях Великого Новгорода на отличном русском языке. Спасибо: время, проведенное не зря и с удовольствием!
В
Виктория Демченко
2 мая 2022
Отличная экскурсия по Кремлю. Рекомендую особенно семьям с детьми. Сначала Вас встречает женщина в костюме:проводит игры,рассказывает об обычаях и все это в игровой,шуточной форме. Угощают лакомствами. Сама экскурсия с Посадником Сбыславом интересная,все по делу,все очень доступно. Дети слушали открыв рот!
Ещё 7 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Новгородский кремль
Популярные места
Софийская сторона
Кремль
Похожие туры из Великого Новгорода
Индивидуальная
Алексей
Новгородский кремль-детинец
Осмотреть главные постройки кремля и услышать самое интересное из его летописи
на площади Победы-Софийская
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
52163 130₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Наталья
Великий Новгород: погружение в древность
Открыть историю города в стенах кремля, узнать тайны Софийского собора и увидеть купеческие церкви
на Сенной площади
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
4 880₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Константин
Господин Великий Новгород
Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
Сенная площадь
Сегодня
Завтра
7 апр
9 апр
5 330₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании