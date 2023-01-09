Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом

5
22 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю.

Вы моментально перенесетесь на несколько веков назад и максимально прочувствуете атмосферу того времени. Вы услышите легенды о князе Владимире Ярославиче и истории о деяниях Ярослава Мудрого. Вы узнаете все о строительстве кремля и жизни простого народа в средневековье.
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
6
мая
7
мая
8
мая

Что вас ожидает:

  • Новгородский Кремль (Детинец)
  • Софийский собор
  • Памятник Тысячелетию России
  • Владычный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В нашей театрализованной экскурсии:

  • Послушайте предания стародавние и сказания летописные о славе Господина Государя Великого Новгорода во время театрализованной экскурсии по Новгородскому Кремлю.
  • Поведают гостям герои средневековые о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Узнают они о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
  • Услышат гости о деяниях Ярослава, нареченного Мудрым, Александра Ярославича Хороброго, прозванного потомками Невским, государя Ивана Великого, да и внука его, Грозного царя. Предстанут перед вами события прошлые из истории нашей Руси и Великаго Новограда, что случились сотни лет назад.

ближайшие экскурсии пройдут на Новогодних праздниках

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь, 5
Завершение: в Новгородском Кремле
Когда и сколько длится?
Когда: ближайшие экскурсии пройдут на Новогодних праздниках
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • За 15 минут до начала экскурсии предъявите ваш ваучер в информационном центре "Красная изба" по адресу Сенная площадь
  • Д. 5
  • Произведите доплату и получите билет на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
1
2
1
С
9 янв 2023
Е
8 ноя 2022
Замечательно организована экскурсия, вначале на поляне играли в народные игры, было очень весело и взрослым и летом!!! Сама экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересно, узнали много нового об истории нашей страны. Спасибо всем большое!!!!
Д
21 окт 2022
Не впечатлило! Лучше возьмите обзорку по кремлю просто с гидом. Да она дороже, но гораздо информативней. Уж так сложилось, что был за день до этой на экскурсии с гидом от новгородского музея небо и земля. Честно. К ребятам актёрам претензий нет, молодцы, стараются. Но по мне так я пришёл на экскурсию, не на театральное выступление. Особенно бросилось в глаза средневековый гид начало, где первые 15 минут, мы "плясали" под дудку гида. По мне так лишнее. Тебя заставляют делать то, что ты не хочешь.
M
16 окт 2022
Т
8 окт 2022
Понравилась Авдотья! Спасибо большое, очень интересно было и грамотно.
Т
2 авг 2022
Экскурсия очень понравилась, даже детям (9 и 15 лет), интересно, весело, необычно 👍🏻. Спасибо большое.
А
31 июля 2022
И
31 июля 2022
Все очень понравилось, спасибо замечательному экскурсоводу.
Т
26 июля 2022
Спасибо за замечательную экскурсию! Начало было неожиданным и весёлым знакомством. Рассказ о Детинце и о Новгороде увлекательный, интересный, с долей юмора. Благодарю за ваш труд.
И
24 июля 2022
В
19 июля 2022
Х
27 июня 2022
Е
4 мая 2022
Экскурсия очень понравилась,жаль,что быстро все хорошее заканчивается! Очень приятная и необычная подача материала. Спасибо за русский колорит! Спасибо за неравнодушие и за любовь к своему делу,за уважение русских традиций. Было очень интересно и взрослым и детям.
Н
4 мая 2022
Неожиданно веселый и ненавязчивый интерактив от гида, много интересной информации, прекрасные миниатюрные рассказы о древних достопримечательностях Великого Новгорода на отличном русском языке. Спасибо: время, проведенное не зря и с удовольствием!
В
2 мая 2022
Отличная экскурсия по Кремлю. Рекомендую особенно семьям с детьми. Сначала Вас встречает женщина в костюме:проводит игры,рассказывает об обычаях и все это в игровой,шуточной форме. Угощают лакомствами. Сама экскурсия с Посадником Сбыславом интересная,все по делу,все очень доступно. Дети слушали открыв рот!
Ещё 7 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Новгородский кремль
Популярные места
Софийская сторона
Кремль

Похожие туры из Великого Новгорода

Новгородский кремль-детинец
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
184 отзыва
Новгородский кремль-детинец
Осмотреть главные постройки кремля и услышать самое интересное из его летописи
на площади Победы-Софийская
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
52163 130 за всё до 5 чел.
Великий Новгород: погружение в древность
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
224 отзыва
Великий Новгород: погружение в древность
Открыть историю города в стенах кремля, узнать тайны Софийского собора и увидеть купеческие церкви
на Сенной площади
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
4 880 за всё до 5 чел.
Господин Великий Новгород
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Константин
Константин
87 отзывов
Господин Великий Новгород
Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
Сенная площадь
Сегодня
Завтра
7 апр
9 апр
5 330 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Новгороде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ