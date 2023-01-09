Не впечатлило! Лучше возьмите обзорку по кремлю просто с гидом. Да она дороже, но гораздо информативней. Уж так сложилось, что был за день до этой на экскурсии с гидом от новгородского музея небо и земля. Честно. К ребятам актёрам претензий нет, молодцы, стараются. Но по мне так я пришёл на экскурсию, не на театральное выступление. Особенно бросилось в глаза средневековый гид начало, где первые 15 минут, мы "плясали" под дудку гида. По мне так лишнее. Тебя заставляют делать то, что ты не хочешь.