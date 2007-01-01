Добро пожаловать в мир деревенского быта!

Приглашаем в наше поместье, в настоящий дом-музей, где вы с удовольствием проведете выходные! Дом находится в глухой заброшенной деревне. В доме есть огромный чердак, который перестроен во второй этаж, там лежат матрасы с сеном и вообще отличное пространство. Также имеется банька с выходом прямо в поле, и своя творческая мастерская, где проводим мастер-классы по лепке из глины, ткачеству.

Отреставрированные аутентичные интерьеры русской избы, посуда ручной работы, вода из колодца, чай из угольного самовара, тишина, щи, пироги и каши из русской печи, мастер-класс по лепке пельменей и вареников. Всё это ждет Вас!