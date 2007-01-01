  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия в дом-музей деревенского быта

Дина
Дина – Гид из Великого Новгорода
Добро пожаловать в наше поместье, в настоящий дом-музей, где вы с удовольствием проведете выходные! Вас ждут отреставрированные аутентичные интерьеры русской избы, посуда ручной работы, вода из колодца, чай из угольного самовара, тишина, щи, пироги и каши из русской печи, мастер-класс по лепке пельменей и вареников, по ткачеству и керамике.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в дом-музей деревенского быта
Экскурсия в дом-музей деревенского быта

Что вы увидите

  • Деревенский дом
  • Мастер-классы по кулинарии/ткачеству/керамике
  • Деревенская баня
Добро пожаловать в мир деревенского быта!
Приглашаем в наше поместье, в настоящий дом-музей, где вы с удовольствием проведете выходные! Дом находится в глухой заброшенной деревне. В доме есть огромный чердак, который перестроен во второй этаж, там лежат матрасы с сеном и вообще отличное пространство. Также имеется банька с выходом прямо в поле, и своя творческая мастерская, где проводим мастер-классы по лепке из глины, ткачеству.
Отреставрированные аутентичные интерьеры русской избы, посуда ручной работы, вода из колодца, чай из угольного самовара, тишина, щи, пироги и каши из русской печи, мастер-класс по лепке пельменей и вареников. Всё это ждет Вас!
Что входит
  • Проживание для 2-х человек (дети и собаки живут бесплатно)
  • Завтрак
Что не входит
  • Каждый следующий человек больше 2-х (кроме детей)
  • Деревенская баня без ограничения по времени + веники и морс (1000 руб. )
  • Мастер-класс по лепке пельменей/вареников (500 руб/чел)
  • Мастер-класс по керамике (1600 руб/чел)
  • Мастер-класс по ткачеству (1000 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 Дер. Придорожная (Новгородская обл. )
Экскурсия в дом-музей деревенского быта
Экскурсия в дом-музей деревенского быта
Экскурсия в дом-музей деревенского быта
Экскурсия в дом-музей деревенского быта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дина
Дина
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
4 990
1.5 часа
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
130 отзывов
Весело, аутентично и самобытно о самом важном в истории города, для взрослых и детей
Величие Новгорода
3 500
2 часа
Величие Новгорода
78 отзывов
Значение города в торговой, религиозной и культурной истории России на обзорной экскурсии
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
2 275
2 часа
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
64 отзыва
Знакомство с архитектурой Древней Руси
3 250
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси
45 отзывов
Музей деревянного зодчества «Витославлицы», Свято-Юрьев монастырь и Перынский скит
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
1 000
1 час
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
41 отзыв
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
1 488
1.5 часа
Экскурсия по Кремлю с подъемом на боевой ход крепости
23 отзыва