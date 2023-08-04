Путешествие в мир русской книги: индивидуальная экскурсия по Новгородской земле
А знали ли Вы, что треть славянских и древнерусских книг происходит из Новгородской земли. Думаю, Вы даже слышали, что новгородские берестяные грамоты «гремят» на весь мир.
Приглашаем Вас посетить уникальную экспозицию об истории русской книги, искусстве книжного украшения и развития книгопечатания.
Приглашаем Вас посетить уникальную экспозицию об истории русской книги, искусстве книжного украшения и развития книгопечатания.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Вы ознакомитесь с надписями, сделанными древними новгородцами на предметах быта и ремесла, восхититесь уникальными берестяными грамотами.
- В экспозиции представлено более 200 подлинных предметов, среди них: монеты, печати, фрагменты штукатурки, каменные кресты.
- Отдельного внимания заслуживает знаменитая Книга Древней Руси – Новгородская Псалтырь, а также – выдающийся образец художественного оформления рукописной книги – Евангелие Андрейчины.
Пн, Вт, Пт, Сб, Вс с 10.00 до 16.00. Последний пн - санитарный день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальное экскурсионное обслуживание
- Входные платы
- Что не входит
- Встреча в отеле
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород, Кремль 13
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн, Вт, Пт, Сб, Вс с 10.00 до 16.00. Последний пн - санитарный деньЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- После оформления и подтверждения заказа на сайте Спутник мы направим для Вас дополнительное письмо на указанный при бронировании электронный адрес с более подробной информацией по экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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