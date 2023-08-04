«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности

Путешествие в мир русской книги: индивидуальная экскурсия по Новгородской земле

Описание
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Ответы на вопросы
А знали ли Вы, что треть славянских и древнерусских книг происходит из Новгородской земли. Думаю, Вы даже слышали, что новгородские берестяные грамоты «гремят» на весь мир.

Приглашаем Вас посетить уникальную экспозицию об истории русской книги, искусстве книжного украшения и развития книгопечатания.
«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности
«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности
«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности
«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности
«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности
«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности
«Грамотны будем, бояре!» - история письменности и книжности
Ближайшие даты:
4
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Вы ознакомитесь с надписями, сделанными древними новгородцами на предметах быта и ремесла, восхититесь уникальными берестяными грамотами.
  • В экспозиции представлено более 200 подлинных предметов, среди них: монеты, печати, фрагменты штукатурки, каменные кресты.
  • Отдельного внимания заслуживает знаменитая Книга Древней Руси – Новгородская Псалтырь, а также – выдающийся образец художественного оформления рукописной книги – Евангелие Андрейчины.
По окончании экскурсии Вы даже сможете поступить в школу братьев Лихудов!

Пн, Вт, Пт, Сб, Вс с 10.00 до 16.00. Последний пн - санитарный день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальное экскурсионное обслуживание
  • Входные платы
Что не входит
  • Встреча в отеле
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Великий Новгород, Кремль 13
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Вт, Пт, Сб, Вс с 10.00 до 16.00. Последний пн - санитарный день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • После оформления и подтверждения заказа на сайте Спутник мы направим для Вас дополнительное письмо на указанный при бронировании электронный адрес с более подробной информацией по экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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