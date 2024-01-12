«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
Индивидуальная экскурсия в Великом Новгороде

Услышать и понять людей, живших 800 лет назад в Великом Новгороде

Ещё в начале 20 века историки были уверены, что грамотность в Древней Руси была уделом высших сословий. Но новгородские берестяные грамоты опровергают это.

Мы познакомим вас с историей письменности, проследим вехи её развития и откроем имена и судьбы людей древнего города. Будет не сложно и увлекательно — совсем не как в школе (хотя про неё мы тоже поговорим).
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
«Грамотны будем, бояре!». О чём говорят берестяные грамоты
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Описание

Что вас ожидает

Скорее всего, вы слышали, что новгородские берестяные грамоты «гремят» на весь мир. Для исследователей они ценны именно тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное и заурядное. А вас они приведут в мир средневекового человека и осознанию того, что мы очень похожи.

На выставке об истории русской книги, искусстве книжного украшения и развития книгопечатания вы сможете:

  • расшифровать надписи, сделанные древними новгородцами на предметах быта и ремесла
  • восхититься уникальными берестяными грамотами
  • оценить более 200 подлинных предметов: монеты, печати, фрагменты штукатурки, каменные кресты.
  • увидеть выдающиеся образцы художественного оформления рукописных книг
  • узнать о правилах поступления в одно из первых высших учебных заведений России — школу братьев Лихудов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Билеты на выставку входят в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в новгородском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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