Ещё в начале 20 века историки были уверены, что грамотность в Древней Руси была уделом высших сословий. Но новгородские берестяные грамоты опровергают это. Мы познакомим вас с историей письменности, проследим вехи её развития и откроем имена и судьбы людей древнего города. Будет не сложно и увлекательно — совсем не как в школе (хотя про неё мы тоже поговорим).

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Описание

Что вас ожидает

Скорее всего, вы слышали, что новгородские берестяные грамоты «гремят» на весь мир. Для исследователей они ценны именно тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное и заурядное. А вас они приведут в мир средневекового человека и осознанию того, что мы очень похожи.

На выставке об истории русской книги, искусстве книжного украшения и развития книгопечатания вы сможете:

расшифровать надписи, сделанные древними новгородцами на предметах быта и ремесла

восхититься уникальными берестяными грамотами

оценить более 200 подлинных предметов: монеты, печати, фрагменты штукатурки, каменные кресты.

увидеть выдающиеся образцы художественного оформления рукописных книг

узнать о правилах поступления в одно из первых высших учебных заведений России — школу братьев Лихудов

Организационные детали