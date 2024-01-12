Услышать и понять людей, живших 800 лет назад в Великом Новгороде
Ещё в начале 20 века историки были уверены, что грамотность в Древней Руси была уделом высших сословий. Но новгородские берестяные грамоты опровергают это.
Мы познакомим вас с историей письменности, проследим вехи её развития и откроем имена и судьбы людей древнего города. Будет не сложно и увлекательно — совсем не как в школе (хотя про неё мы тоже поговорим).
Мы познакомим вас с историей письменности, проследим вехи её развития и откроем имена и судьбы людей древнего города. Будет не сложно и увлекательно — совсем не как в школе (хотя про неё мы тоже поговорим).
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Описание
Что вас ожидает
Скорее всего, вы слышали, что новгородские берестяные грамоты «гремят» на весь мир. Для исследователей они ценны именно тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное и заурядное. А вас они приведут в мир средневекового человека и осознанию того, что мы очень похожи.
На выставке об истории русской книги, искусстве книжного украшения и развития книгопечатания вы сможете:
- расшифровать надписи, сделанные древними новгородцами на предметах быта и ремесла
- восхититься уникальными берестяными грамотами
- оценить более 200 подлинных предметов: монеты, печати, фрагменты штукатурки, каменные кресты.
- увидеть выдающиеся образцы художественного оформления рукописных книг
- узнать о правилах поступления в одно из первых высших учебных заведений России — школу братьев Лихудов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Билеты на выставку входят в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в новгородском кремле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 116 туристов
Меня зовут Екатерина, я представляю дружную команду гидов в Великом Новгороде. Мы обожаем мир внутреннего туризма, искренне любим каждого гостя и постоянно находимся в поисках новых идей. С радостью познакомим вас с главными достопримечательностями города и расскажем о них множество интересных фактов.
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