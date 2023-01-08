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Описание
Экскурсия с мастер-классом на производство ёлочных игрушек
Гости понаблюдают за созданием сказочных игрушек — увидят работу стеклодува и художника. Каждый попробует себя в роли дизайнера — раскрасит игрушку, создав из нее уникальный сувенир и напоминание о чуде. Иначе, процесс превращения трубки из прозрачного хрупкого стекла в разноцветный, лёгкий, сверкающий шар и не назовешь. Даже взрослого человека такое зрелище вернёт в детство!
2 Января, 3 Января, 5 Января, 7 Января 2023 года в 14:55
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание по программе
Входные билеты в экскурсионные объекты
Что не входит
Сбор туристов от гостиниц проживания по предварительной договоренности за один день до экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь
Завершение: Исторический центр города
Когда и сколько длится?
Когда: 2 Января, 3 Января, 5 Января, 7 Января 2023 года в 14:55
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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