2 Января, 3 Января, 5 Января, 7 Января 2023 года в 14:55

Экскурсия с мастер-классом на производство ёлочных игрушек

Гости понаблюдают за созданием сказочных игрушек — увидят работу стеклодува и художника. Каждый попробует себя в роли дизайнера — раскрасит игрушку, создав из нее уникальный сувенир и напоминание о чуде. Иначе, процесс превращения трубки из прозрачного хрупкого стекла в разноцветный, лёгкий, сверкающий шар и не назовешь. Даже взрослого человека такое зрелище вернёт в детство!