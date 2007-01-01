Национальный заповедник возле ледникового озера Валдай
Святоозерский Иверский монастырь
Музей колоколов
Валдайский заповедник
Незабываемая поездка в национальный заповедник близ ледникового озера Валдай! Роскошь заповедного края, величественное чудо православного оазиса — Святоозерский Иверский монастырь, неутомительная и приятная экскурсионная программа — самое замечательное, прекрасное и безмятежное времяпрепровождение!
Вы также посетите музейный колокольный центр, где можно не только увидеть музейные артефакты, но и послушать прекрасный звон колоколов!
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Входной билет
Транспортное сопровождение
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало
🚩 Сенная площадь, 2
Место завершения
🏁 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.