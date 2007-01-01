Береста Т. – Гид из Великого Новгорода

Устали от рабочей рутины и городского шума? Отправьтесь в увлекательное путешествие в национальный заповедный парк 🌳 Валдай и насладитесь природными и архитектурными красотами Новгородской земли.



Вас ждет размеренная и неутомительная экскурсия ⛳ в Иверский мужской монастырь, посещение Музея колоколов и прогулка 👣 по живописным берегам ледникового озера Валдай.