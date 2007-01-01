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Индивидуальная экскурсионная поездка в Валдайский заповедник

5
1 отзыв
Береста Т.
Береста Т. – Гид из Великого Новгорода
Устали от рабочей рутины и городского шума? Отправьтесь в увлекательное путешествие в национальный заповедный парк 🌳 Валдай и насладитесь природными и архитектурными красотами Новгородской земли.

Вас ждет размеренная и неутомительная экскурсия ⛳ в Иверский мужской монастырь, посещение Музея колоколов и прогулка 👣 по живописным берегам ледникового озера Валдай.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 19 570 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсионная поездка в Валдайский заповедник
Индивидуальная экскурсионная поездка в Валдайский заповедник

Что вы увидите

  • Национальный заповедник возле ледникового озера Валдай
  • Святоозерский Иверский монастырь
  • Музей колоколов
Валдайский заповедник
Незабываемая поездка в национальный заповедник близ ледникового озера Валдай! Роскошь заповедного края, величественное чудо православного оазиса — Святоозерский Иверский монастырь, неутомительная и приятная экскурсионная программа — самое замечательное, прекрасное и безмятежное времяпрепровождение!
Вы также посетите музейный колокольный центр, где можно не только увидеть музейные артефакты, но и послушать прекрасный звон колоколов!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входной билет
  • Транспортное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Сенная площадь, 2
Место завершения
🏁 По договоренности
Индивидуальная экскурсионная поездка в Валдайский заповедник
Индивидуальная экскурсионная поездка в Валдайский заповедник
Индивидуальная экскурсионная поездка в Валдайский заповедник
Индивидуальная экскурсионная поездка в Валдайский заповедник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Береста Т.
Береста Т.
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1 отзыв оставили туристы

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