На нашей театрализованной экскурсии

Вас ждёт очень познавательное и в то же время развлекательное путешествие во времени с купеческой дочерью Настасьей, которая проведёт гостей по Ярославову Дворищу и поведает увлекательные истории о купцах новгородских, да заморских, об иностранных дворах на торгу, о самой знаменитой средневековой новгородке.

Узнаете вы, что такое скра ганзейская, где и о чем шумело вече Новгородское, почитаете тексты древних грамот, а также примеритесь к новгородскому локтю. А ежели разгадаете все загадки от Настасьи, то расшифруете текст берестяной грамоты XIII века! И коли все будет верно, будет вам награда!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: