Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей

Вас ждёт очень познавательное и развлекательное путешествие во времени с купеческой дочерью...

Вас ждёт очень познавательное и развлекательное путешествие во времени с купеческой дочерью Настасьей.

Она проведёт гостей по Ярославову Дворищу и поведает увлекательные истории о купцах новгородских да заморских, об иностранных дворах на торгу, о самой знаменитой средневековой новгородке.
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей

Что вы увидите 🤩

  • Ярославово Дворище
  • Торг.
На нашей театрализованной экскурсии
Вас ждёт очень познавательное и в то же время развлекательное путешествие во времени с купеческой дочерью Настасьей, которая проведёт гостей по Ярославову Дворищу и поведает увлекательные истории о купцах новгородских, да заморских, об иностранных дворах на торгу, о самой знаменитой средневековой новгородке.
Узнаете вы, что такое скра ганзейская, где и о чем шумело вече Новгородское, почитаете тексты древних грамот, а также примеритесь к новгородскому локтю. А ежели разгадаете все загадки от Настасьи, то расшифруете текст берестяной грамоты XIII века! И коли все будет верно, будет вам награда!
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Индивидуальная экскурсия
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • питание
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: На спуске с пешеходного моста
Завершение: у Никольского собора (Ярославово Дворище)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 17:30

Красная_Изба
Красная_Изба
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