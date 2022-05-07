Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом

Окунуться в атмосферу крестьянских будней и проследить путь от колоса до готовой краюхи

Индивидуальная
Новгородская земля — своеобразная летопись, сохранившая историю нашей культуры.

Мы приглашаем вас на экскурсию по мельнице около озера Ильмень.

Вы увидите, из чего складывался быт местных жителей-поозеров.

А еще сможете прикоснуться к орудиям обработки земли, самостоятельно отбить лен и увидеть, как зерно превращается в муку.
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прикоснуться к традициям

Ветряную мельницу в деревне Завал, на которую мы с вами отправимся, построил местный крестьянин Михаил Павлович Павлов в 1924 году. Вы познакомитесь с механизмом помола зерна и узнаете, как он работает. В музее мы расскажем о местных ремеслах — ткачестве и обработке льна, и о традиционном занятии ильменских поозёров — рыболовстве. Вы увидите рыболовецкие снасти, модели поозёрских парусных лодок — сойм, инструменты обработки льна и другие приспособления.

Горька порой работа, да хлеб сладок

Пора засучить рукава и на собственном опыте узнать, как нелегко доставался хлеб крестьянину. Вы попробуете в действии разные орудия труда и инструменты: помнете лен, полотите колосья, перемолете муку через ручные деревянные жернова. А заодно узнаете, что такое дранка и почему она так называется.

Организационные детали

  • Расстояние от города до музея 30 км, время в пути 30-40 минут
  • За дополнительную плату предоставляем трансфер: автомобиль (2100 руб.) или минивэн (3000 руб.) с экскурсионным сопровождением
  • Можно детям от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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