Что вас ожидает

Прикоснуться к традициям

Ветряную мельницу в деревне Завал, на которую мы с вами отправимся, построил местный крестьянин Михаил Павлович Павлов в 1924 году. Вы познакомитесь с механизмом помола зерна и узнаете, как он работает. В музее мы расскажем о местных ремеслах — ткачестве и обработке льна, и о традиционном занятии ильменских поозёров — рыболовстве. Вы увидите рыболовецкие снасти, модели поозёрских парусных лодок — сойм, инструменты обработки льна и другие приспособления.

Горька порой работа, да хлеб сладок

Пора засучить рукава и на собственном опыте узнать, как нелегко доставался хлеб крестьянину. Вы попробуете в действии разные орудия труда и инструменты: помнете лен, полотите колосья, перемолете муку через ручные деревянные жернова. А заодно узнаете, что такое дранка и почему она так называется.

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