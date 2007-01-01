Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Святыни Валдая

Вы посетите мужской монастырь, основанный в 17 веке по подобию Иверской обители на горе Афон в Греции. Оцените дивные пейзажи храмового комплекса, расположенного на Сельвицком острове 🏝️, посреди Валдайского озера. Послушаете о непростом пути недавно реконструированного монастыря. А также познакомитесь с собором Троицы Живоначальной 18 века, украсившим исторический центр Валдая. Осмотрите образец русского барокко и узнаете о роли Екатерины II в его судьбе.

Знаковые музеи 🖼 города

Валдай невозможно представить без двух интереснейших музеев, связанных с историей 📖 и визитными карточками города. В Музее колоколов вы проследите этапы развития колокольного искусства с древнейших времен до наших дней. Осмотрите экспонаты с разных частей света — от китайских колоколов 16 века до н. э. до старинных европейских и русских. Услышите легенды и рассказы о валдайских мастерах. А в Музее уездного города — первом в России заведении такого рода — вы изучите историческую экспозицию, посвященную истории, ремеслам, фамильным предметам и фактам о местных знаменитостях.

Организационные детали