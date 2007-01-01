Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай

Посетить один из красивейших уголков новгородской земли и узнать о развитии колокольного искусства

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Великого Новгорода
Старинный городок на озере входит в Валдайский национальный парк 🌳 и часто называется Маленькой Швейцарией.

В краю, где берут начало великие реки России, вы оцените идиллические пейзажи храмов и узнаете об их непростой истории 📖.

Поразитесь обширной коллекции Музея колоколов и послушаете о легендарных валдайских мастерах.

А также посетите первый музей 🖼 уездного города в стране.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 18 000 ₽ за экскурсию

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Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай

Что вас ожидает

Святыни Валдая
Вы посетите мужской монастырь, основанный в 17 веке по подобию Иверской обители на горе Афон в Греции. Оцените дивные пейзажи храмового комплекса, расположенного на Сельвицком острове 🏝️, посреди Валдайского озера. Послушаете о непростом пути недавно реконструированного монастыря. А также познакомитесь с собором Троицы Живоначальной 18 века, украсившим исторический центр Валдая. Осмотрите образец русского барокко и узнаете о роли Екатерины II в его судьбе.

Знаковые музеи 🖼 города
Валдай невозможно представить без двух интереснейших музеев, связанных с историей 📖 и визитными карточками города. В Музее колоколов вы проследите этапы развития колокольного искусства с древнейших времен до наших дней. Осмотрите экспонаты с разных частей света — от китайских колоколов 16 века до н. э. до старинных европейских и русских. Услышите легенды и рассказы о валдайских мастерах. А в Музее уездного города — первом в России заведении такого рода — вы изучите историческую экспозицию, посвященную истории, ремеслам, фамильным предметам и фактам о местных знаменитостях.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе включен в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в музеи: Музей колоколов — 150-200 руб. /человека, Музей уездного города — 60-120 руб. /человека
  • Если в группе есть несовершеннолетние дети, напишите об заранее: мы оформим на них необходимые документы в ГИБДД
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай
Из Великого Новгорода — в заповедный Валдай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — одна из старейших туристических компаний Великого Новгорода. С радостью покажем вам главные достопримечательности и тайные уголки нашего города и раскроем его многовековую историю.
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Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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