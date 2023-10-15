Увидеть, как из стекла, огня и воздуха создаются удивительные игрушки, и сотворить своё чудо
На протяжении сотен лет от мастера к ученику передавались секреты древнего стеклодувного искусства. Приглашаем и вас познакомиться с ними.
Вы окажетесь в настоящем стеклодувном царстве, увидите, как в умелых руках художника возникает маленький расписной шедевр. А затем сами создадите такой же. В общем, будет сплошное надувательство! Впрочем, очень весёлое!
Вы окажетесь в настоящем стеклодувном царстве, увидите, как в умелых руках художника возникает маленький расписной шедевр. А затем сами создадите такой же. В общем, будет сплошное надувательство! Впрочем, очень весёлое!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В стеклодувном царстве, в расписном государстве
Заглянем в мастерскую ёлочных игрушек, где нас будут ждать стеклодувы и художники. Увидим процесс изготовления «от и до» — как в пламени огня рождаются стеклянные игрушки, а затем умелые художники создают на них целые картины.
Волшебство, которое сотворите вы сами
На время вы тоже превратитесь в мастеров — распишите свою стеклянную игрушку. Что на ней будет — решайте сами. Фантазировать не только разрешено, но крайне рекомендовано.
Приятное послевкусие
После мастер-класса покажем вам заветную дорожку к месту, где заваривают душистый чай на настоящем дровяном самоваре, варят ягодный морс и подают вкуснейшие пирожки. А по выходным здесь можно попробовать ещё и вкусный сыр халуми.
Организационные детали
- Чай, морс и пироги оплачиваются дополнительно по желанию.
- Мастер-класс рекомендуем для детей с 7 лет.
- Можно провести его для класса до 30 человек. Подробности — в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Сенной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 2022 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.
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