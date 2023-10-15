На протяжении сотен лет от мастера к ученику передавались секреты древнего стеклодувного искусства. Приглашаем и вас познакомиться с ними. Вы окажетесь в настоящем стеклодувном царстве, увидите, как в умелых руках художника возникает маленький расписной шедевр. А затем сами создадите такой же. В общем, будет сплошное надувательство! Впрочем, очень весёлое!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В стеклодувном царстве, в расписном государстве

Заглянем в мастерскую ёлочных игрушек, где нас будут ждать стеклодувы и художники. Увидим процесс изготовления «от и до» — как в пламени огня рождаются стеклянные игрушки, а затем умелые художники создают на них целые картины.

Волшебство, которое сотворите вы сами

На время вы тоже превратитесь в мастеров — распишите свою стеклянную игрушку. Что на ней будет — решайте сами. Фантазировать не только разрешено, но крайне рекомендовано.

Приятное послевкусие

После мастер-класса покажем вам заветную дорожку к месту, где заваривают душистый чай на настоящем дровяном самоваре, варят ягодный морс и подают вкуснейшие пирожки. А по выходным здесь можно попробовать ещё и вкусный сыр халуми.

Организационные детали