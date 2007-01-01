Мы с радостью познакомим вас с тонкостями росписи этого удивительно сувенира 🎁 и поможем сделать его по-настоящему авторским и новгородским.
Что вас ожидает:
Во время мастер-класса вы сможете проявить все свои творческие таланты и расписать сувенир на свой вкус: будь то голубоглазая, румяная, улыбающаяся красавица или загадочная, с чарующими зелеными глазами девица. А наши художники расскажут, как добавить новгородский орнамент к образу матрёшки.
Расписанная вручную матрёшка станет отличным подарком для родных и близких, памятным сувениром о незабываемом путешествии на Родину России
Организационные детали:
Наличие художественных навыков не понадобится — под руководством мастера матрёшку сможет расписать любой желающий. Возраст участников не имеет значения — мы проводим мастер-классы как для взрослых, так и для детей.
Что входит
Работа мастера-художника
Расходные материалы (краски, кисти, матрёшка)
Памятный сувенир
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.