Роспись Матрёшки — целое искусство.

Мы с радостью познакомим вас с тонкостями росписи этого удивительно сувенира 🎁 и поможем сделать его по-настоящему авторским и новгородским.

Что вас ожидает:

Во время мастер-класса вы сможете проявить все свои творческие таланты и расписать сувенир на свой вкус: будь то голубоглазая, румяная, улыбающаяся красавица или загадочная, с чарующими зелеными глазами девица. А наши художники расскажут, как добавить новгородский орнамент к образу матрёшки.

Расписанная вручную матрёшка станет отличным подарком для родных и близких, памятным сувениром о незабываемом путешествии на Родину России

Организационные детали: