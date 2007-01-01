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Мастер-класс по росписи Матрёшки

5
6 отзывов
Береста Т.
Береста Т. – Гид из Великого Новгорода
На мастер-классе вы познакомитесь с техникой росписи новгородских Матрёшек, научитесь создавать оригинальные узоры и распишите собственный сувенир 🎁.

Мастер поможет выбрать уникальный образ игрушки и воплотить любую художественную идею.

Готовый сувенир сможете оставить на память или подарить близким людям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 220 ₽ за экскурсию

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Мастер-класс по росписи Матрёшки
Мастер-класс по росписи Матрёшки

Что вы увидите

  • Мастерская росписи матрёшек
Роспись Матрёшки — целое искусство.
Мы с радостью познакомим вас с тонкостями росписи этого удивительно сувенира 🎁 и поможем сделать его по-настоящему авторским и новгородским.

Что вас ожидает:

  • Во время мастер-класса вы сможете проявить все свои творческие таланты и расписать сувенир на свой вкус: будь то голубоглазая, румяная, улыбающаяся красавица или загадочная, с чарующими зелеными глазами девица. А наши художники расскажут, как добавить новгородский орнамент к образу матрёшки.
Расписанная вручную матрёшка станет отличным подарком для родных и близких, памятным сувениром о незабываемом путешествии на Родину России

Организационные детали:

  • Наличие художественных навыков не понадобится — под руководством мастера матрёшку сможет расписать любой желающий. Возраст участников не имеет значения — мы проводим мастер-классы как для взрослых, так и для детей.
Что входит
  • Работа мастера-художника
  • Расходные материалы (краски, кисти, матрёшка)
  • Памятный сувенир
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород
Мастер-класс по росписи Матрёшки
Мастер-класс по росписи Матрёшки
Мастер-класс по росписи Матрёшки
Мастер-класс по росписи Матрёшки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Береста Т.
Береста Т.
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6 отзывов оставили туристы

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