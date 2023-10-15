Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем

Узнать всё об этих удивительных оптических приборах и создать свой уникальный калейдоскоп

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Приглашаем вас в мир визуального чуда — калейдоскопа.

Опытный мастер покажет и расскажет, как устроен этот занимательный аппарат и для чего его вообще изобрели.

А затем под чутким руководством профессионала вы сами упакуете причудливые и неповторимые узоры в собственный калейдоскоп.
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Мастер-класс «Волшебный калейдоскоп» от профессионала с 30-летним стажем
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удивительных дел мастер

Для начала немного предистории. Известный в России создатель калейдоскопов Сергей Яковлев не сразу начал заниматься ими. Долгое время он работал с лаковой миниатюрой, но однажды взял в руки калейдоскоп, который больше был похож на произведение искусства, чем на детскую игрушку. С этого всё и началось. А чем продолжилось, вы увидите и узнаете на встрече с мастером.

Увлекательных дел мастер-класс

Это будет крайне интересное и творческое занятие. Цвет корпуса и наполнение вы выберете на свой вкус, а затем под внимательным руководством мастера соберёте свой калейдоскоп.

И это ещё не всё

Вы узнаете, когда и для каких целей был изобретён первый калейдоскоп и как вообще устроен механизм этого занимательного устройства. Увидите образцы калейдоскопов из разных стран в дереве, металле, коже и даже стекле. А после мастер-класса по вашему желанию будет душистый чай на настоящем дровяном самоваре, ягодный морс и вкуснейшие пирожки.

Организационные детали

  • Чай, морс и пироги оплачиваются дополнительно по желанию.
  • Мастер-класс рекомендуем для детей с 7 лет.
  • Можно провести его для класса до 30 человек. Подробности — в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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