Приглашаем вас в мир визуального чуда — калейдоскопа. Опытный мастер покажет и расскажет, как устроен этот занимательный аппарат и для чего его вообще изобрели. А затем под чутким руководством профессионала вы сами упакуете причудливые и неповторимые узоры в собственный калейдоскоп.

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Описание

Что вас ожидает

Удивительных дел мастер

Для начала немного предистории. Известный в России создатель калейдоскопов Сергей Яковлев не сразу начал заниматься ими. Долгое время он работал с лаковой миниатюрой, но однажды взял в руки калейдоскоп, который больше был похож на произведение искусства, чем на детскую игрушку. С этого всё и началось. А чем продолжилось, вы увидите и узнаете на встрече с мастером.

Увлекательных дел мастер-класс

Это будет крайне интересное и творческое занятие. Цвет корпуса и наполнение вы выберете на свой вкус, а затем под внимательным руководством мастера соберёте свой калейдоскоп.

И это ещё не всё

Вы узнаете, когда и для каких целей был изобретён первый калейдоскоп и как вообще устроен механизм этого занимательного устройства. Увидите образцы калейдоскопов из разных стран в дереве, металле, коже и даже стекле. А после мастер-класса по вашему желанию будет душистый чай на настоящем дровяном самоваре, ягодный морс и вкуснейшие пирожки.

Организационные детали