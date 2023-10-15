Узнать всё об этих удивительных оптических приборах и создать свой уникальный калейдоскоп
Опытный мастер покажет и расскажет, как устроен этот занимательный аппарат и для чего его вообще изобрели.
А затем под чутким руководством профессионала вы сами упакуете причудливые и неповторимые узоры в собственный калейдоскоп.
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Описание
Что вас ожидает
Удивительных дел мастер
Для начала немного предистории. Известный в России создатель калейдоскопов Сергей Яковлев не сразу начал заниматься ими. Долгое время он работал с лаковой миниатюрой, но однажды взял в руки калейдоскоп, который больше был похож на произведение искусства, чем на детскую игрушку. С этого всё и началось. А чем продолжилось, вы увидите и узнаете на встрече с мастером.
Увлекательных дел мастер-класс
Это будет крайне интересное и творческое занятие. Цвет корпуса и наполнение вы выберете на свой вкус, а затем под внимательным руководством мастера соберёте свой калейдоскоп.
И это ещё не всё
Вы узнаете, когда и для каких целей был изобретён первый калейдоскоп и как вообще устроен механизм этого занимательного устройства. Увидите образцы калейдоскопов из разных стран в дереве, металле, коже и даже стекле. А после мастер-класса по вашему желанию будет душистый чай на настоящем дровяном самоваре, ягодный морс и вкуснейшие пирожки.
Организационные детали
- Чай, морс и пироги оплачиваются дополнительно по желанию.
- Мастер-класс рекомендуем для детей с 7 лет.
- Можно провести его для класса до 30 человек. Подробности — в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Сенной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.