Что вас ожидает
В Великом Новгороде монастырей столько, сколько нет ни в одном другом городе. На экскурсии я объясню вам, как так получилось, кто основал их и почему. Вы услышите о степенях монашества, о быте братии. А ещё узнаете, как крепостные монастырские стены помогали в борьбе с неприятелем.
Мы посетим три монастыря:
- Варлаамо-Хутынский: здесь же покоится основатель обители, Варлаам Хутынский. Поговорим о его пророчествах и о чудесах, которые происходят и в наше время. Вы поймете, в чем уникальность этого монастыря, и услышите о важных вехах из его летописи.
- Вяжищский монастырь впечатлит своей нарядной архитектурой, которой нет аналогов. Вы приглядитесь к великолепным образцам и услышите о жизни игумена обители, Евфимия Второго, в том числе новгородского государственного деятеля.
- Десятинный — этот недействующий монастырь находится почти в центре города. Здесь я расскажу о чуде почитаемой новгородской иконы Знамения. Раскрою, как с этим местом связаны имена супруги Александра I и Николая II. А еще поделюсь любопытными историями о предсказательнице Марии Михайловне и Параше-сибирячке.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести и для большего числа человек (для групп до 50 чел. ), детали уточняйте в переписке
- Монастыри находятся в пределах 5-6 км от города, поэтому необходим транспорт. Мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле, либо же я могу арендовать для вас трансфер: легковой автомобиль от 600 руб. /час, микроавтобус 1300 руб. /час.