Посетить три монастыря и понять, как их история вплетается в летопись города

5
11 отзывов
Великий Новгород усеян маковками церквей, да и в его округе множество обителей.

На экскурсии мы посетим с вами три монастыря: вы проникнитесь атмосферой намоленного места и впечатлитесь красотой храмового зодчества.

Услышите о святых и чудесах, поймете, с какими событиями и людьми связаны монастыри, и узнаете, какую роль они сыграли в истории города.
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода
Монастыри Великого Новгорода

Что вас ожидает

В Великом Новгороде монастырей столько, сколько нет ни в одном другом городе. На экскурсии я объясню вам, как так получилось, кто основал их и почему. Вы услышите о степенях монашества, о быте братии. А ещё узнаете, как крепостные монастырские стены помогали в борьбе с неприятелем.
Мы посетим три монастыря:

  • Варлаамо-Хутынский: здесь же покоится основатель обители, Варлаам Хутынский. Поговорим о его пророчествах и о чудесах, которые происходят и в наше время. Вы поймете, в чем уникальность этого монастыря, и услышите о важных вехах из его летописи.
  • Вяжищский монастырь впечатлит своей нарядной архитектурой, которой нет аналогов. Вы приглядитесь к великолепным образцам и услышите о жизни игумена обители, Евфимия Второго, в том числе новгородского государственного деятеля.
  • Десятинный — этот недействующий монастырь находится почти в центре города. Здесь я расскажу о чуде почитаемой новгородской иконы Знамения. Раскрою, как с этим местом связаны имена супруги Александра I и Николая II. А еще поделюсь любопытными историями о предсказательнице Марии Михайловне и Параше-сибирячке.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (для групп до 50 чел. ), детали уточняйте в переписке
  • Монастыри находятся в пределах 5-6 км от города, поэтому необходим транспорт. Мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле, либо же я могу арендовать для вас трансфер: легковой автомобиль от 600 руб. /час, микроавтобус 1300 руб. /час.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Я живу в Новгороде уже 37 лет. Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
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11 реальных отзывов от туристов

С
18 окт 2021
Добрый день! Провели великолепные выходные в прекрасном городе. Экскурсия Ирины Александровны оставила очень теплые впечатления. Мы увидели три очень разных монастыря. Каждый из них прекрасен. Наша гид рассказывает очень интересно и об истории, связанной с каждым местом, и о людях, которые были причастны к монастырям и не только. Все пролетело на одном дыхании. С удовольствием продолжали бы и дальше смотреть и слушать! Теперь в следующий раз обязательно продолжим узнавать историю и город! Рекомендуем- неизбитые истории в необыкновенных местах
Н
16 окт 2021
Экскурсия "Монастыри Великого Новгорода" не ординарная, отличная от известных рекламируемых в Новгороде. Экскурсовод Ирина Александровна увлеченный, знающий и влюбленный в свое дело человек, способный заинтересовать своих слушателей. Много исторических подробностей, а также сведений о современном состоянии памятников и людях, сохраняющих их. Ирина Александровна рада и готова организовать и другие увлекательные экскурсии по городу и его окрестностям в соответствии с индивидуальными интересами экскурсантов. Спасибо!
Г
16 сен 2021
Нетрадиционная тема, интересно подобранный маршрут. Ирина интересно рассказывает, готова перестраиваться по ходу экскурсии если появляется интерес. Очень советую, если хотите получить максимум интересного
А
13 сен 2021
Потрясающий энтузиазм и увлеченность гида.
Без такого знающего проводника увидеть многое было бы просто невозможно.
Самые лучшие впечатления.
Огромное спасибо!
С
7 сен 2021
Большое Спасибо Ирине за проведённую экскурсию. Очень красивые монастыри и полноценный рассказ о них. Информация полученная от Ирины погружает глубоко в историю древней Новгородской земли. Рекомендую всем кого интересует наша Русская История. Спасибо.
М
17 авг 2021
Экскурсия была очень интересной. Экскурсовод подстроился под наши интересы. Всё было очень конструктивно и интересно.
Е
14 авг 2021
Экскурсия была организована просто замечательно. Мой сын- подросток, на данный период интересующийся исключительно компьютерами, сказал, что ему очень понравилось. Он слушал внимательно и заинтересованно. А с точки зрения взрослого интересные монастыри, интересно рассказано, хорошо расставлены акценты. Я с большим удовольствием посетила бы ещё экскурсию Ирины.
С
13 авг 2021
Нам очень понравилась и сама экскурсия, прекрасные, древние, удивительные места и очень понравилась экскурсовод Ирина человек знающий, грамотный и душевный. Провели время с пользой и как будто у родных людей! Спасибо.
О
1 авг 2021
Красивейший и живописный маршрут, глубокое знание истории, связь духовного и душевного, внимательное отношение.
Т
16 июля 2021
Ирина, благодарим за познавательную и интересную экскурсию! Вы очень любите историю и свою работу! Спасибо за комфортную поездку и посещение монастырей. главное и дети были довольны и заинтересованы, это очень важно! Наслаждению не было границ, ваши рассказы все дополнили! благодарим за ваше любовь к истории! береги мое её!
Е
5 июля 2021
Ирина - прекрасный рассказчик, чувствуется, что хорошо знает и любит свой город и его историю. Экскурсия насыщена именами и датами, поэтому, возможно, совсем маленьким детям будет скучновато. Нам очень понравилось. С удвольствием в следующий визит в Великий Новгород посетим экскурсию Ирины на другую тему.

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