Добрый день! Провели великолепные выходные в прекрасном городе. Экскурсия Ирины Александровны оставила очень теплые впечатления. Мы увидели три очень разных монастыря. Каждый из них прекрасен. Наша гид рассказывает очень интересно и об истории, связанной с каждым местом, и о людях, которые были причастны к монастырям и не только. Все пролетело на одном дыхании. С удовольствием продолжали бы и дальше смотреть и слушать! Теперь в следующий раз обязательно продолжим узнавать историю и город! Рекомендуем- неизбитые истории в необыкновенных местах