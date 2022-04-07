Новгородский Кремль - Детинец

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Экскурсия заканчивается на территории Кремля.
Новгородский Кремль - Детинец
Новгородский Кремль - Детинец
Новгородский Кремль - Детинец

Что вас ожидает 🤩

  • Новгородский Кремль - Детинец
  • Софийская звонница
  • Памятник "Тысячелетие России"
  • Собор Святой Софии Премудрости Божией
  • Ярославово Дворище
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В древности каждый русский город имел свой кремль, который носил название детинца. Был свой Детинец и в Великом Новгороде, являвшийся его центром. Согласно летописи, Детинец здесь начали строить в 1044 году (это первое упоминание и Новгородском Кремле). В течение нескольких веков это сооружение играло важнейшую роль в политической жизни Великого Новгорода. В XV столетии Иван III перестроил Детинец в соответствии с принятыми тогда правилами возведения крепостей. Кремль имел 13 башен, из которых на сегодняшний день сохранилось девять. Наиболее высокая крепостная башня (41 метр) носит имя Кокуй. Детинец и сейчас поражает исследователей и туристов своей основательной постройкой, внушительностью и величием.

Важная информация: Посещение музеев, ресторанов и кафе только по QR-коду и паспорту (кроме детей до 18 лет).

Программа

  • Экскурсия по Новгородскому Кремлю.
  • Осмотр Софийской звонницы.
  • Экскурсия по древнейшему каменному храму России, воздвигнутому при старшем сыне Ярослава Мудрого князе Владимире - Собору Святой Софии Премудрости Божией (1040 - 1050 годы).
  • Памятник "Тысячелетие России" (1862).
  • Панорамма города с пешеходного моста.
  • Ярославово Дворище, древний Торг (осмотр снаружи).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Собор Святой Софии
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, Суббота в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница, Суббота в 11:00

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