В древности каждый русский город имел свой кремль, который носил название детинца. Был свой Детинец и в Великом Новгороде, являвшийся его центром. Согласно летописи, Детинец здесь начали строить в 1044 году (это первое упоминание и Новгородском Кремле). В течение нескольких веков это сооружение играло важнейшую роль в политической жизни Великого Новгорода. В XV столетии Иван III перестроил Детинец в соответствии с принятыми тогда правилами возведения крепостей. Кремль имел 13 башен, из которых на сегодняшний день сохранилось девять. Наиболее высокая крепостная башня (41 метр) носит имя Кокуй. Детинец и сейчас поражает исследователей и туристов своей основательной постройкой, внушительностью и величием.

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