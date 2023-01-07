Новогодний вернисаж в Старой Руссе

Мы поедем в старинный и красивый город на Великом водном пути Из варяг

Мы поедем в старинный и красивый город на Великом водном пути «Из варяг в греки», который был основан князем, где жители себя называли рушанами. Посетим с экскурсией новый дом-музей братьев Карамазовых. Прогуляемся по императорской здравнице, сродни немецкой в Баден-Бадене. Узнаем сколь ценна была соль в средние века, попробуем на вкус соль и сахар Старорусской земли.
Новогодний вернисаж в Старой Руссе
Ближайшие даты:
7
янв
9
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Старая Русса
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Мины
  • Никольская церковь
  • Троицкая церковь
  • Воскресенский собор
  • Дом-музей братьев Карамазовых
  • Императорский парк XIX века
  • Музей «Усадьба средневекового рушанина»
  • Путевой Дворец Александра I
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы посетите обзорную экскурсию по одному из древнейших русских городов. Увидите памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.), церковь Мины (XIV в.), Никольскую церковь (XIV-XIX вв.), Троицкую церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)

Сладкая пауза

В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.

Дом-музей братьев Карамазовых

Экспозиция расскажет вам об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя — романа «Братья Карамазовы». Музей представляет собой уникальное собрание экспонатов — старинных предметов, фотографий, иллюстраций.

Прогулка по курорту-парку

Вы побываете в уникальных природных условиях императорского парка XIX века. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе — Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. В музее «Усадьба средневекового рушанина» вы познакомитесь с процессом солеварения. После чего вас ожидает обед в кафе.

Путевой Дворец Александра I в Коростыне

Дворец был возведен в начале XIX века. Архитектор Василий Стасов спроектировал его по заказу Александра І и с одобрения самого Аракчеева. Император, проезжая из столицы в Старую Руссу, желал останавливаться и отдыхать в нем.

5, 7, 9 января в 08:55

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Путевая экскурсия Новгород — Русса
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед (600 руб., бронировать заранее)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь
Завершение: Сенная площадь, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: 5, 7, 9 января в 08:55
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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