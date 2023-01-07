Вы посетите обзорную экскурсию по одному из древнейших русских городов. Увидите памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.), церковь Мины (XIV в.), Никольскую церковь (XIV-XIX вв.), Троицкую церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)

Сладкая пауза

В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.

Дом-музей братьев Карамазовых

Экспозиция расскажет вам об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя — романа «Братья Карамазовы». Музей представляет собой уникальное собрание экспонатов — старинных предметов, фотографий, иллюстраций.

Прогулка по курорту-парку

Вы побываете в уникальных природных условиях императорского парка XIX века. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе — Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. В музее «Усадьба средневекового рушанина» вы познакомитесь с процессом солеварения. После чего вас ожидает обед в кафе.

Путевой Дворец Александра I в Коростыне

Дворец был возведен в начале XIX века. Архитектор Василий Стасов спроектировал его по заказу Александра І и с одобрения самого Аракчеева. Император, проезжая из столицы в Старую Руссу, желал останавливаться и отдыхать в нем.