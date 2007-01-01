Что вы увидите
- Иверский монастырь
- Музей Колоколов
В Валдайском национальном парке 🌳 Вас ждет:
- Соседство с ледниковым озером Валдай
- Природная роскошь заповедного края
- Чудо православного оазиса — Святоозерский Иверский монастырь
- Неутомительная и приятная экскурсионная программа
- Посещение музейного колокольного центра где можно не только увидеть музейные артефакты, но и послушать прекрасный звон колоколов!
Организационные детали:
- Экскурсия состоится при наборе группы. Просим уточнять у менеджеров наличие мест перед бронированием!
Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь, 2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Береста Т.
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4 отзыва оставили туристы
Береста Т. проводит ещё 4 экскурсии
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