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Однодневная поездка в Валдайский заповедник из Великого Новгорода

4.8
4 отзыва
Береста Т.
Береста Т. – Гид из Великого Новгорода
Зеленые леса, ледниковое озеро, золотые купола монастыря, атмосфера спокойствия.

Все это Валдай! Здесь можно изучать историю 📖 прямо под ногами — это излюбленное место археологов.

Здесь можно рыбачить в кристальных водах — озеро привлекает заядлых рыболовов.

У нас всего лишь один день, чтобы изучить и понять магнетизм Валдая.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Однодневная поездка в Валдайский заповедник из Великого Новгорода
Однодневная поездка в Валдайский заповедник из Великого Новгорода

Что вы увидите

  • Иверский монастырь
  • Музей Колоколов

В Валдайском национальном парке 🌳 Вас ждет:

  • Соседство с ледниковым озером Валдай
  • Природная роскошь заповедного края
  • Чудо православного оазиса — Святоозерский Иверский монастырь
  • Неутомительная и приятная экскурсионная программа
  • Посещение музейного колокольного центра где можно не только увидеть музейные артефакты, но и послушать прекрасный звон колоколов!

Организационные детали:

  • Экскурсия состоится при наборе группы. Просим уточнять у менеджеров наличие мест перед бронированием!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь, 2
Однодневная поездка в Валдайский заповедник из Великого Новгорода
Однодневная поездка в Валдайский заповедник из Великого Новгорода
Однодневная поездка в Валдайский заповедник из Великого Новгорода
Однодневная поездка в Валдайский заповедник из Великого Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Береста Т.
Береста Т.
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4 отзыва оставили туристы

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