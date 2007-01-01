Береста Т. – Гид из Великого Новгорода

Зеленые леса, ледниковое озеро, золотые купола монастыря, атмосфера спокойствия.



Все это Валдай! Здесь можно изучать историю 📖 прямо под ногами — это излюбленное место археологов.



Здесь можно рыбачить в кристальных водах — озеро привлекает заядлых рыболовов.



У нас всего лишь один день, чтобы изучить и понять магнетизм Валдая.