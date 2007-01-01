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Пешком по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода

4.8
10 отзывов
Береста Т.
Береста Т. – Гид из Великого Новгорода
Индивидуальная прогулка 👣 с местным гидом по самым ярким и важным достопримечательностям Великого Новгорода.

Вас ждут увлекательные истории 📖 и занимательные факты об исторических деятелях, а также о важных событиях которые происходили на территории Новгородского кремля.

Вы посетите древнейший православный храм Святой Софии, увидите боевые ходы и оборонительные башни, и наконец, узнаете историю Древнего торга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 950 ₽ за экскурсию

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Пешком по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода
Пешком по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода

Что вы увидите

  • Новгородский кремль (детинец)
  • Памятник 1000-летию России
  • Софийский собор
  • Ярославово дворище
  • Река Волхов
Индивидуальная пешеходная прогулка 👣 с профессиональным гидом по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода
Стены древнего Кремля
  • посетите Новгородский Детинец,
  • услышите удивительную историю 📖 памятника «Тысячелетие России»,
  • зайдёте в храм Святой Софии,
  • прогуляетесь по знаменитому «горбатому» мосту,
  • попадёте на Ярославово дворище или Древний Торг.
Гид расскажет, что такое «путь из варяг в греки» и что за торг такой был на новгородчине… Вы сделаете замечательные фотографии 📸, полюбуетесь акваторией реки Волхов — главной водной артерии Великого Новгорода, неспешно прогуливаясь по пешеходной зоне, утопающей в зелени, в сопровождении одного из лучших гидов России!
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь, 2
Пешком по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода
Пешком по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода
Пешком по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода
Пешком по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Береста Т.
Береста Т.
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10 отзывов оставили туристы

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