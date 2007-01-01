Индивидуальная пешеходная прогулка 👣 с профессиональным гидом по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода
Стены древнего Кремля
посетите Новгородский Детинец,
услышите удивительную историю 📖 памятника «Тысячелетие России»,
зайдёте в храм Святой Софии,
прогуляетесь по знаменитому «горбатому» мосту,
попадёте на Ярославово дворище или Древний Торг.
Гид расскажет, что такое «путь из варяг в греки» и что за торг такой был на новгородчине… Вы сделаете замечательные фотографии 📸, полюбуетесь акваторией реки Волхов — главной водной артерии Великого Новгорода, неспешно прогуливаясь по пешеходной зоне, утопающей в зелени, в сопровождении одного из лучших гидов России!
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Входные билеты по программе
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 Сенная площадь, 2
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.