Индивидуальная пешеходная прогулка 👣 с профессиональным гидом по ключевым достопримечательностям Великого Новгорода

Стены древнего Кремля

посетите Новгородский Детинец,

услышите удивительную историю 📖 памятника «Тысячелетие России»,

зайдёте в храм Святой Софии,

прогуляетесь по знаменитому «горбатому» мосту,

попадёте на Ярославово дворище или Древний Торг.

Гид расскажет, что такое «путь из варяг в греки» и что за торг такой был на новгородчине… Вы сделаете замечательные фотографии 📸, полюбуетесь акваторией реки Волхов — главной водной артерии Великого Новгорода, неспешно прогуливаясь по пешеходной зоне, утопающей в зелени, в сопровождении одного из лучших гидов России!