На нашей театрализованной экскурсии:

Встретит гостей желанных Забава Путятишна, развлечет их потехами да играми новгородскими, расскажет о традициях и обычаях наших. Попробуют гости угощений сладких – пряник печатный, да шоколад и мёд ароматный.

А жена купца заморского Феофания проведёт вас по Детинцу, расскажет о славе былой Господина Государя Великого Новгорода, как народ себе князей и владык выбирал, как грамоте детей обучали. Покажет она гостям новое чудо литейное — Памятник Тысячелетию России, и храм древнейший – собор

Святой Софии Премудрости Божией. Поведает она и легенды новгородские о герое былинном Садко и о чёрте, что епископа нашего на спине

своей катал.

Предстанут перед вами события прошлые из истории нашей Руси и Великого Новограда, что случились сотни лет назад.