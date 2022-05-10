Хотели бы вы знали, как жили в Великом Новгороде несколько веков назад? Присоединяйтесь к нашей театрализованной прогулке по Новгородскому кремлю. Гид Забава Путятишна расскажет историю города и познакомит с местными традициями. С нами вам точно не будет скучно — вас ждут новгородские игры и дегустация сладостей.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На нашей театрализованной экскурсии:
Встретит гостей желанных Забава Путятишна, развлечет их потехами да играми новгородскими, расскажет о традициях и обычаях наших. Попробуют гости угощений сладких – пряник печатный, да шоколад и мёд ароматный.
А жена купца заморского Феофания проведёт вас по Детинцу, расскажет о славе былой Господина Государя Великого Новгорода, как народ себе князей и владык выбирал, как грамоте детей обучали. Покажет она гостям новое чудо литейное — Памятник Тысячелетию России, и храм древнейший – собор
Святой Софии Премудрости Божией. Поведает она и легенды новгородские о герое былинном Садко и о чёрте, что епископа нашего на спине
своей катал.
Предстанут перед вами события прошлые из истории нашей Руси и Великого Новограда, что случились сотни лет назад.
Каждый день в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сенная площадь, 5Завершение: в Новгородском Кремле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Афанасьева
10 мая 2022
Здравствуйте! Нам очень понравилась экскурсия, которую проводила Феофания. Было интересно и детям и взрослым. Вступительная часть экскурсии - веселая и занятная, с песнями, танцами и дегустацией. На экскурсии мы много узнали о Детинце и о городе в целом. Рекомендуем!!!
A
A.tcarev
8 мая 2022
Т
Татьяна
2 мая 2022
Подбирала экскурсию, чтобы было интересно и детям (6 и 12 лет). Дороговато для одной семьи, но ничуть не пожалели. Сын 12 лет слушал с интересом, все запомнил, маленькая вряд ли что поняла, но не ныла, ходила везде - это уже отлично 😄 Взрослым экскурсия очень понравилась. Когда информацию преподносят в таком виде (шутки, прибаутки, говор, костюмы), конечно же и запоминается все и проходит на одном дыхании. Организаторы и гиды молодцы! Спасибо вам!
K
Konolg1
27 апр 2022
Интересная экскурсия, жалко погода подвела.
А
Анна
12 окт 2021
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