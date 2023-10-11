Индивидуальная экскурсия в Великий Новгород: Погружение в волшебство Рождества
Приглашаем вас погрузиться в волшебный и увлекательный мир елочных украшений.
Посетив мастерскую, вы узнаете о том, когда зародилась традиция празднования Нового года и какими были первые елочные игрушки. Узнаете об особенностях проведения праздника в разных странах мира. Вы сможете сами создать свою неповторимую игрушку, вам понадобится лишь отличное настроение!
Посетив мастерскую, вы узнаете о том, когда зародилась традиция празднования Нового года и какими были первые елочные игрушки. Узнаете об особенностях проведения праздника в разных странах мира. Вы сможете сами создать свою неповторимую игрушку, вам понадобится лишь отличное настроение!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
При взгляде на блестящий, сверкающий, как зеркало, нежный и изящный новогодний шарик в каждом взрослом просыпается ребенок, в душе кружат воспоминания из детства и стремление вновь прикоснуться к волшебству. Если внимательно приглядеться, то каждая игрушка рассказывает свою собственную историю, в ней чувствуется «душа». И это неудивительно, ведь каждая работа выполнена вручную, в нее вложено столько сил и тепла. Вы сразу это почувствуете, стоит лишь взять ее в руки!
В стеклодувном цехе вы увидите, как в пламени огня рождается стеклянный шар или стеклянная фигурка. Мастер поделится с Вами секретами своей профессии: как у него получаются такие хрупкие и одновременно прочные изделия. После выдувания стеклянные изделия отправляются в соседнее помещение на металлизацию.
Далее, мы окажемся в третьем цехе. Это самое маленькое помещение всего производства. Здесь специалисты берут изделия за ус, окунают их в нужную краску или лак, после чего втыкают усом в песок. В вертикальном положении игрушка окрашивается равномерно и без подтеков.
И наконец, мы попадаем в мастерскую по художественной росписи, где под кистью художника стеклянная форма оживает и превращается в удивительную елочную игрушку. Вы узнаете, как рождаются идеи по созданию той или иной росписи.
И в завершении, под руководством опытного художника < b>вы сможете сами создать свою неповторимую игрушку, от вас понадобится лишь отличное настроение!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по мастерским и цехам
- Мастер-класс
- Что не входит
- Мастерская находится в 10 километрах от центра города
- Для того чтобы туда добраться потребуется ваш транспорт или такси
- Место начала и завершения?
- Оговаривается при бронировании
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Организационные детали
- Внимание! Данная цена действительна до 1 ноября 2023 года
- Возможен формат присоединения к сборной группе (уточняйте данный вопрос при бронировании)
- Мастерская находится в 10 километрах от центра города. Для того, чтобы туда добраться, потребуется Ваш транспорт, такси или пригородный рейсовый автобус.
- Цена на заказ индивидуальной программы действительна для группы от 5 человек. Стоимость программы для группы 1-5 человек - 7250 рублей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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