Что вас ожидает:

При взгляде на блестящий, сверкающий, как зеркало, нежный и изящный новогодний шарик в каждом взрослом просыпается ребенок, в душе кружат воспоминания из детства и стремление вновь прикоснуться к волшебству. Если внимательно приглядеться, то каждая игрушка рассказывает свою собственную историю, в ней чувствуется «душа». И это неудивительно, ведь каждая работа выполнена вручную, в нее вложено столько сил и тепла. Вы сразу это почувствуете, стоит лишь взять ее в руки!

В стеклодувном цехе вы увидите, как в пламени огня рождается стеклянный шар или стеклянная фигурка. Мастер поделится с Вами секретами своей профессии: как у него получаются такие хрупкие и одновременно прочные изделия. После выдувания стеклянные изделия отправляются в соседнее помещение на металлизацию.

Далее, мы окажемся в третьем цехе. Это самое маленькое помещение всего производства. Здесь специалисты берут изделия за ус, окунают их в нужную краску или лак, после чего втыкают усом в песок. В вертикальном положении игрушка окрашивается равномерно и без подтеков.

И наконец, мы попадаем в мастерскую по художественной росписи, где под кистью художника стеклянная форма оживает и превращается в удивительную елочную игрушку. Вы узнаете, как рождаются идеи по созданию той или иной росписи.

И в завершении, под руководством опытного художника < b>вы сможете сами создать свою неповторимую игрушку, от вас понадобится лишь отличное настроение!