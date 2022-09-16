1 день

Санкт-Петербург - Великий Новгород - Ярославово Дворище - Новгородский Кремль - Юрьев-Георгиевский монастырь - музей деревянного зодчества «Витославлицы»

07:30 – 8:00 Отправление автобуса.

08:30 Трассовая экскурсия по дороге в Великий Новгород.

10:00 Техническая остановка.

11:30 Посещение Ярославова Дворища.

Территория Ярославова Дворища расположена на правом берегу Волхова напротив южной части Кремля и известна с давних пор.

Именно здесь располагался знаменитый Новгородский Торг – вереницы кораблей Ганзейских купцов стремились выгрузить и продать свой товар в рядах именно новгородских лавок.

Несмотря на небольшую территорию, здесь расположено много различных достопримечательностей – от купеческих церквушек и княжеского храма двенадцатого века до белокаменной аркады, оставшейся от петровского Гостиного двора.

12:00 Экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом + дегустация новгородских пряников и средневековых напитков.

Всё самое интересное о Новгородской земле вам расскажет новгородский посадник Сбыслав Якунович собственной персоной.

В 1240 году он сражался со шведами в полку князя Александра Невского, много повидал на своем веку, поэтому рассказы его увлекательны.

Театрализованная прогулка-экскурсия начнется с дегустации средневековых вкусностей, а дальше группу встретит Сбыслав Яконович и проводит по Кремлю.

Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: собственно, сам Новгородский Кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник Тысячелетие России, Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многие другие.

13:00 Свободное время для ознакомления с достопримечательностями.

Предлагаем вам посетить:

Музей Присутственных мест , расположенного на территории Кремля и собравшего в свою коллекцию уникальные средневековые археологические артефакты и ювелирные предметы.

, расположенного на территории Кремля и собравшего в свою коллекцию уникальные средневековые археологические артефакты и ювелирные предметы. Грановитую палату (Владычную) – именно здесь прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству.

– именно здесь прозвучал указ Ивана III о присоединении Новгородской земли к Русскому государству. Софийский собор – это духовный центр Новгородской республики.

это духовный центр Новгородской республики. Интерактивную выставку Соколиный двор.

Кремлевский парк.

Посещение некоторых объектов во время самостоятельного изучения Новгородского кремля оплачивается дополнительно по желанию на месте.

14:30 Обед в кафе.

Участие в обеде по желанию за доп. плату (400-500 р.).

15:30 Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря.

Юрьев монастырь расположен на берегу реки Волхов, а напротив него – знаковое место для каждого русского человека – Рюриково городище.

Юрьев монастырь – один из древнейших монастырей на территории России, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым.

Главной достопримечательностью монастыря является Георгиевский собор, построенный в 1119 году.

16:30 Осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы».

Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения.

18:00 Переезд в отель. Размещение. Свободное время.