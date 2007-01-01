Двухчасовая часовая пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово дворище, Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Панорама города с пешеходного моста. Фото пауза. Детинец — «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор — самый древний храм России, памятник «Тысячелетие России».
В подарок — входной билет 🎫 в музей 🖼 на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI — XIX вв. » Древние, мировые шедевры. Или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
Что вас ожидает. День второй:
Обзорная экскурсия ⛳ по Старой Руссе — один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (основан в конце XII века), церковь ⛪ Мины (XIV в. ), Никольская церковь ⛪ (XIV-XIX вв. ), Троицкая церковь ⛪ и Воскресенский собор (конец XVII века).
Прогулка 👣 по парку-курорту. Знакомство с его уникальными природными условиями. Ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе — Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Дом-музей 🖼 Ф. М. Достоевского. где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. В настоящее время в доме писателя воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат, представлены подлинная мебель XIX века, фотографии, документы, книги, вещи, принадлежавшие писателю и членам его семьи. Или музей 🖼 Северо– Западного фронта.
+Что входит
проживание в гостинице
1 завтрак
услуги гида
экскурсионное обслуживание
входные билеты
трансфер ж/д — отель — ж/д
дегустация
комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура.
–Что не входит
дополнительный завтрак
организация обеда в кафе города — 400 руб.
дополнительные экскурсии (по желанию)
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, ж/д вокзал
Экскурсия проводится Ближайшие даты: 24. 04
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.