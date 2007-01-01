Волхва – Гид из Великого Новгорода

Посетив стены древнего Кремля, Вы отправитесь по живописной дороге вдоль былинного озера Ильмень, у берегов которого пел свои песни Садко купец, в город 🏙️ здравницу Старая Русса, где даже воздух особенный.



Путешествие в Старую Руссу, запомнится домом-музеем Достоевского и другими уникальными памятниками одного из древнейших городов России.