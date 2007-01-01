Гиды В. проводит ещё 5 экскурсий

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Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Новгорода
Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
Тайны древнего Новгорода в одной экскурсии 🧭. Мы пройдем по историческим местам становления государства российского.
Посетим Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрим Владычный двор, памятник «Тысячелетие России». Насладимся видами Софийского собора и Софийской звонницы.
Через пешеходный мост попадем на территорию Ярославова дворища. Мы увидим уникальный архитектурный комплекс на торговой стороне Новгорода (в древности здесь располагался новгородский торг и княжий двор). Пройдем по берегу Волхова, полюбуемся на россыпь церквей и храмов, памятников архитектуры ХII -ХVIII веков. Послушаем экскурсию ⛳ о торговле города и вечевой республике.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
Сборная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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