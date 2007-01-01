Гиды В. проводит ещё 5 экскурсий

Тайны древнего Новгорода в одной экскурсии 🧭. Мы пройдем по историческим местам становления государства российского.

Посетим Новгородский кремль (детинец) на левом берегу Волхова. Осмотрим Владычный двор, памятник «Тысячелетие России». Насладимся видами Софийского собора и Софийской звонницы.

Через пешеходный мост попадем на территорию Ярославова дворища. Мы увидим уникальный архитектурный комплекс на торговой стороне Новгорода (в древности здесь располагался новгородский торг и княжий двор). Пройдем по берегу Волхова, полюбуемся на россыпь церквей и храмов, памятников архитектуры ХII -ХVIII веков. Послушаем экскурсию ⛳ о торговле города и вечевой республике.