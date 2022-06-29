Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.
Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).
06:24 — прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Великий Новгород.
08:00 — встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром древнего города, по улицам которого гулял Садко, где звенел вечевой колокол, разносился по округе громкий бас Васьки Буслая.
Здесь находятся архитектурные памятники: Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, церковь Параскевы Пятницы, церковь святого Георгия Победоносца, а также церковь Спаса на Ильине и Знаменский собор (внешний осмотр).
09:00 — загородная экскурсия с посещением Свято-Юрьева монастыря и осмотром Георгиевского собора, в котором, можно увидеть диковинные фрески. Юрьев монастырь стал своеобразными воротами Новгорода на пути «из варяг в греки» и самой значимой обителью на Руси после Киево-Печерской лавры.
Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» – одной из самых интересных и замечательных достопримечательностей Новгородской области. Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки. Туристы побывают в настоящей русской избе, увидят уникальную утварь наших прабабушек и прадедушек, посетят настоящую древнюю кузницу, узнают, что такое гумно.
12:00 — обед в кафе города.
13:30 — обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода. Экскурсия по крепости, которая расположилась на берегу реки Волхова и была главным оборонительным звеном многие века. В прогулку входит осмотр башен и стен Кремля, древнейшего храма Софийского Собора и символа Новгорода — памятника «1000-летие России», энциклопедии российской государственности.
15:00 — пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу.
Ярославово Дворище – архитектурный центр Торговой стороны, расположенный на правом берегу Волхова напротив южной половины детинца, комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв.
16:00 — свободное время в центре города.
Желающие смогут самостоятельно совершить теплоходную прогулку.
Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал г. Великий Новгород.
22:55 — отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).
09:28 — прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Рыбинск. Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.
09:35 — пешеходная обзорная экскурсия.
Вы увидите здание железнодорожного вокзала в стиле модерн, резной особняк Дома художников и единственный сохранившийся на Верхней Волге католический костел (внешний осмотр). Цветущие аллеи, старинный фонтан и изящные лебеди на пруду порадуют вас во время небольшой прогулки по Карякинскому саду.
10:00 — обзорная автобусная экскурсия по городу. Вы узнаете, что история города – это не только купцы, меценаты и торговля. Рыбинск советский – город промышленный. Вы узнаете о той эпохе, когда Рыбинск называли городом первых.
Переезд на автобусе в поселок ГЭС — уникальный архитектурный ансамбль сталинских времен. Поселок, построенный в конце 30-х годов XX века – это настоящая машина времени. Посещение Музея Советской эпохи. Более 10 экспозиций, три этажа Дома культуры, посвященных советской эпохе, вернут вас в ваше детство. Вы увидите привычные атрибуты октябренка и пионера, посетите старый кинозал. В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое.
Обзорная автобусная экскурсия по городу (продолжение).
Вы увидите знаменитую гидроэлектростанцию, узнаете больше о дворянских усадьбах и оцените панорамные виды Рыбинска со смотровой площадки левого берега.
12:00 — пешеходная экскурсия по историческому центру города. Вы узнаете, как Рыбинск из ловецкой слободы превратился в богатый торговый город. Увидите главные достопримечательности — величественную Волгу, старинные купеческие особняки, Красную площадь, здания старой и новой хлебной биржи, единственный в мире памятник бурлаку, символ города — Спасо-Преображенский собор, Волжский мост, похожий на чайку, парящую над волнами и многое другое.
13:30 — обед в кафе города.
15:00 — посещение Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея заповедника (экскурсия по картинной галерее).
Вы посетите самое красивое здание города Рыбинска, похожее на сказочный древнерусский терем. Вас непременно поразит богатством художественное собрание музея — подлинные произведения И. Шишкина, И. Айвазовского, З. Серебряковой, П. Кончаловского, В. Маковского и других известных художников.
16:00 — свободное время в центре города.
Желающие смогут самостоятельно совершить теплоходную прогулку.
17:00 — трансфер на ж/д вокзал города Рыбинск.
18:02 — отправление поезда туристического поезда.
06:12 — прибытие туристического поезда на Восточный вокзал г. Москвы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Плацкарт (завтрак оплачивается дополнительно)
|Купе
|СВ
|Для взрослого
|16 800
|32 500
|42 800
|Для детей до 9 лет включительно
|14 100
|21 700
|25 800
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».