Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов

Отдохнуть 4 дня в компании единомышленников: рыбалка, баня, адреналин на воде, лес, костёр и шашлык

Описание
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Ответы на вопросы
Выберёмся на природу на порожистую реку в Новгородской области, куда легко добраться поездом из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сплавимся по Мсте на рафтах, почувствуем силу в мышцах и испытаем восторг после прохождения препятствий.

Наловим и нажарим рыбы, отправимся в лес за грибами и ягодами, соберёмся у жаркого костра под звёздным небом. Познакомимся с единомышленниками, напаримся вместе в бане и окунёмся с головой в чистейшую воду.

Увидим подземную реку, вытекающую из пещеры, приготовим шашлык и выспимся в палатке на свежем воздухе.
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Сплав по «горной Мсте» на рафтах с прохождением порогов
Ближайшие даты:
20
июл
26
июл
2
авг
6
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Окуловка, Новгородская область, ж. - д. станция, 04:00
Завершение: г. Окуловка, Новгородская область, ж. - д. станция, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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