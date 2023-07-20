Выберёмся на природу на порожистую реку в Новгородской области, куда легко добраться поездом из Москвы и Санкт-Петербурга. Сплавимся по Мсте на рафтах, почувствуем силу в мышцах и испытаем восторг после прохождения препятствий. Наловим и нажарим рыбы, отправимся в лес за грибами и ягодами, соберёмся у жаркого костра под звёздным небом. Познакомимся с единомышленниками, напаримся вместе в бане и окунёмся с головой в чистейшую воду. Увидим подземную реку, вытекающую из пещеры, приготовим шашлык и выспимся в палатке на свежем воздухе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.