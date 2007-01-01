Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Старая Русса сквозь столетия

Вы посетите все знаковые достопримечательности 🏛️ города. В программе экскурсии:

Воскресенский собор — главный храм города, основанный в начале XVI века. Вы узнаете, кто руководил его строительством, что стояло на его месте раньше и когда к нему добавили четырехъярусную колокольню.

Спасо-Преображенский монастырь — вы услышите непростую историю 📖 его разрушения и восстановления, рассмотрите старинные иконы и узнаете о священноиноке Мартирии.

Дом-музей Достоевского — мы расскажем интересные факты о великом русском писателе и о романах, написанных им в Старой Руссе.

Усадьба средневекового Рушанина — вы погрузитесь в атмосферу старинного города и раскроете секреты местного солеварения.

Муравьевский фонтан — самоизливающийся минеральный источник. Мы расскажем, как менялись его декорации на протяжении столетий.

Святые родники — вы заглянете на источники Богородицы, Параскевы и Антония Леохновского и продегустируете целебную питьевую воду.

Идиллическая деревня Коростынь

На обратном пути мы заедем в одно из красивейших мест Новгородской области — деревню Коростынь на озере Ильмень. Вы увидите Путевой дворец и церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы, познакомитесь с историей рыболовецких поселений Поозерья и услышите местные былины и сказания.

Организационные детали