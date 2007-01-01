Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Старая Русса — путешествие во времени

Прикоснуться к святыням древнего города, посетить музей Достоевского и заглянуть на озеро Ильмень

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Великого Новгорода
Старая Русса издревле играла особую роль в русской истории 📖 и культуре.

Вы осмотрите ее старинные храмы, заедете на минеральные источники и узнаете, почему ее называют «городом соли».

А мы расскажем интересные факты о местных традициях, истории и промыслах.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Старая Русса — путешествие во времени
Старая Русса — путешествие во времени

Что вас ожидает

Старая Русса сквозь столетия
Вы посетите все знаковые достопримечательности 🏛️ города. В программе экскурсии:

  • Воскресенский собор — главный храм города, основанный в начале XVI века. Вы узнаете, кто руководил его строительством, что стояло на его месте раньше и когда к нему добавили четырехъярусную колокольню.
  • Спасо-Преображенский монастырь — вы услышите непростую историю 📖 его разрушения и восстановления, рассмотрите старинные иконы и узнаете о священноиноке Мартирии.
  • Дом-музей Достоевского — мы расскажем интересные факты о великом русском писателе и о романах, написанных им в Старой Руссе.
  • Усадьба средневекового Рушанина — вы погрузитесь в атмосферу старинного города и раскроете секреты местного солеварения.
  • Муравьевский фонтан — самоизливающийся минеральный источник. Мы расскажем, как менялись его декорации на протяжении столетий.
  • Святые родники — вы заглянете на источники Богородицы, Параскевы и Антония Леохновского и продегустируете целебную питьевую воду.

Идиллическая деревня Коростынь
На обратном пути мы заедем в одно из красивейших мест Новгородской области — деревню Коростынь на озере Ильмень. Вы увидите Путевой дворец и церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы, познакомитесь с историей рыболовецких поселений Поозерья и услышите местные былины и сказания.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Если в группе есть несовершеннолетние дети, напишите об заранее: мы оформим на них необходимые документы в ГИБДД
Старая Русса — путешествие во времени
Старая Русса — путешествие во времени
Старая Русса — путешествие во времени
Старая Русса — путешествие во времени
Старая Русса — путешествие во времени
Старая Русса — путешествие во времени
Старая Русса — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — одна из старейших туристических компаний Великого Новгорода. С радостью покажем вам главные достопримечательности и тайные уголки нашего города и раскроем его многовековую историю.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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