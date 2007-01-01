Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Старая Русса сквозь столетия Вы посетите все знаковые достопримечательности 🏛️ города. В программе экскурсии:
Воскресенский собор — главный храм города, основанный в начале XVI века. Вы узнаете, кто руководил его строительством, что стояло на его месте раньше и когда к нему добавили четырехъярусную колокольню.
Спасо-Преображенский монастырь — вы услышите непростую историю 📖 его разрушения и восстановления, рассмотрите старинные иконы и узнаете о священноиноке Мартирии.
Дом-музей Достоевского — мы расскажем интересные факты о великом русском писателе и о романах, написанных им в Старой Руссе.
Усадьба средневекового Рушанина — вы погрузитесь в атмосферу старинного города и раскроете секреты местного солеварения.
Муравьевский фонтан — самоизливающийся минеральный источник. Мы расскажем, как менялись его декорации на протяжении столетий.
Святые родники — вы заглянете на источники Богородицы, Параскевы и Антония Леохновского и продегустируете целебную питьевую воду.
Идиллическая деревня Коростынь На обратном пути мы заедем в одно из красивейших мест Новгородской области — деревню Коростынь на озере Ильмень. Вы увидите Путевой дворец и церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы, познакомитесь с историей рыболовецких поселений Поозерья и услышите местные былины и сказания.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе. Все транспортные расходы включены в стоимость.
Если в группе есть несовершеннолетние дети, напишите об заранее: мы оформим на них необходимые документы в ГИБДД
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — одна из старейших туристических компаний Великого Новгорода. С радостью покажем вам главные достопримечательности и тайные уголки нашего города и раскроем его многовековую историю.