Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

Проведут гостей дорогих новгородки из средневековья по широкому Торжищу, покажут, где шла в Великом Новагороде торговля с купцами немецкими, что входили в купеческий союз – Ганзу.

Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие торговые дворы – Немецкий да Готский.

Узнают о том, как вёлся торг товарами богатыми, как от торговли той богател Господин Государь Великий Новгород. Посмотрят они на древние храмы купеческие – храм заморских купцов Параскевы Пятницы, да храм богатых купцов иваньковских – Иоанна Предтечи, что на опоках, да побывают гости у Никольского собора, на широкой вечевой площади.