Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

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Описание
Проведут гостей дорогих новгородки из средневековья по широкому Торжищу, покажут, где шла в Великом Новагороде торговля с купцами немецкими, что входили в купеческий союз – Ганзу.
Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие торговые дворы – Немецкий да Готский.
Узнают о том, как вёлся торг товарами богатыми, как от торговли той богател Господин Государь Великий Новгород. Посмотрят они на древние храмы купеческие – храм заморских купцов Параскевы Пятницы, да храм богатых купцов иваньковских – Иоанна Предтечи, что на опоках, да побывают гости у Никольского собора, на широкой вечевой площади.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Питание
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная пл. , 5
Завершение: Ярославово Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: 2, 4, 6 января 2023 в 12:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
За 15 минут до начала экскурсии предъявите ваш ваучер в информационном центре "Красная изба" по адресу Сенная площадь
Д. 5
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Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Коршак Юлия
27 июля 2022
Очень понравилась вторая, познавательная часть. Первая часть с притопами и прихлопами как-то не очень….
Ю
Юлия
13 июня 2022
Все понравилось, думали, что театрализованная больше подходит для детей, но очень живо и интересно и артистично и с юмором. Остались с приятным впечатлением! Мария и Агафья - отличные профессионалы! Спасибо большое!
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